У вас все видно: девушки в коротких шортах сделали шикарную пародию на тверк
Звезда тверка Елена Яткина выложила новое, задорное видео, которое заставит улыбнуться любого. На нем сибирячка в компании еще двух танцовщиц устроили баловство под веселый трек американского регги-исполнителя Shaggy — It wasn’t me, который переводится как «Это был не я».
Девушки собрали в одном ролике все популярные в социальных сетях и мессенджерах движения и показали небольшую пародию на них, сумбурно прыгая и смеясь в камеру.
— Не забывайте, что танцы — это тоже весело, — написала на своей странице в «Инстаграме» под видео Елена Яткина. — Больше кайфа вам — как на этом видео!
Пользователи соцсетей и поклонники танцовщицы оценили чувство юмора девушек. Вот что они пишут в комментариях:
— Класс! Такие заводные, позитивные! Сидя на диване, тоже захотелось встать и потанцевать.
— Шикарно, музыкально, изысканно.
— Косячить тоже нужно уметь красиво, — замечает в шутку один из комментаторов.
Девушки в коротких шортах сделали шикарную пародию на тверк.
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ИСТОЧНИК KP.RU