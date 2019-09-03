2019-09-03T10:25:07+03:00
Общество

У вас все видно: девушки в коротких шортах сделали шикарную пародию на тверк

Смешной ролик меньше уже набрал около 30 тысяч просмотров
Надежда ЯРКОВА
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Девушки показали парордию на популярные сейчас танцевальные движения. Стоп-кадр с видео: instagram.com/fraules.Девушки показали парордию на популярные сейчас танцевальные движения. Стоп-кадр с видео: instagram.com/fraules.
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Звезда тверка Елена Яткина выложила новое, задорное видео, которое заставит улыбнуться любого. На нем сибирячка в компании еще двух танцовщиц устроили баловство под веселый трек американского регги-исполнителя Shaggy — It wasn’t me, который переводится как «Это был не я».

Девушки собрали в одном ролике все популярные в социальных сетях и мессенджерах движения и показали небольшую пародию на них, сумбурно прыгая и смеясь в камеру.

— Не забывайте, что танцы — это тоже весело, — написала на своей странице в «Инстаграме» под видео Елена Яткина. — Больше кайфа вам — как на этом видео!

Пользователи соцсетей и поклонники танцовщицы оценили чувство юмора девушек. Вот что они пишут в комментариях:

— Класс! Такие заводные, позитивные! Сидя на диване, тоже захотелось встать и потанцевать.

— Шикарно, музыкально, изысканно.

— Косячить тоже нужно уметь красиво, — замечает в шутку один из комментаторов.

Девушки в коротких шортах сделали шикарную пародию на тверк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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