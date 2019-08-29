Ноги от ушей! Сибирячка в леопардовых шортиках подразнила соцсети откровенным танцем

СЕГОДНЯ 08:02 2019-08-29T08:02:12+03:00

Новое, женственное видео Елены Яткиной набрало уже более 38, 5 тысяч просмотров

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Новосибирская звезда тверка Елена Яткина постоянно радует и балует своих подписчиков новыми зажигательными видео. В этот же раз она вместе с танцовщицами исполнила очень женственный танец на высоких каблуках. Единственное, в чем сибирячка себе не изменила, так это в наряде — для танца девушки выбрали нескромные маленькие топы и короткие леопардовые шорты.

Свой танец девушки исполнили под композицию She's a Lady (Extended Version) американского дуэта Lion Babe. Кстати, название песни переводится как «Она настоящая леди».

Пользователи соцсетей, а в особенности поклонники творчества сибирской танцовщицы по достоинству оценили новый образ, засыпав девушек комплиментами. Вот что они пишут:

— У тебя все как на подбор.

— Красотки! И шортики крутые.

— Очень красиво! Женственно и смело.

— Лена, ну какая ты красавица, не оторваться. Начало просто бомбическое!

— Идеальная Елена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/728793" frameborder="0"></iframe> Сибирячка в леопардовых шортиках подразнила соцсети откровенным танцем.

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ИСТОЧНИК KP.RU