2019-08-29T08:02:12+03:00
Общество

Ноги от ушей! Сибирячка в леопардовых шортиках подразнила соцсети откровенным танцем

Новое, женственное видео Елены Яткиной набрало уже более 38, 5 тысяч просмотров
Надежда ЯРКОВА
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Девушки исполнили женственный танец в коротких шортиках. Стоп-кадр с видео: instagram.com/fraules.Девушки исполнили женственный танец в коротких шортиках. Стоп-кадр с видео: instagram.com/fraules.
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Новосибирская звезда тверка Елена Яткина постоянно радует и балует своих подписчиков новыми зажигательными видео. В этот же раз она вместе с танцовщицами исполнила очень женственный танец на высоких каблуках. Единственное, в чем сибирячка себе не изменила, так это в наряде — для танца девушки выбрали нескромные маленькие топы и короткие леопардовые шорты.

Свой танец девушки исполнили под композицию She's a Lady (Extended Version) американского дуэта Lion Babe. Кстати, название песни переводится как «Она настоящая леди».

Пользователи соцсетей, а в особенности поклонники творчества сибирской танцовщицы по достоинству оценили новый образ, засыпав девушек комплиментами. Вот что они пишут:

— У тебя все как на подбор.

— Красотки! И шортики крутые.

— Очень красиво! Женственно и смело.

— Лена, ну какая ты красавица, не оторваться. Начало просто бомбическое!

— Идеальная Елена.

Сибирячка в леопардовых шортиках подразнила соцсети откровенным танцем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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