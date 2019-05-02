«Что творится!»: звезда тверка показала сибирячкам танец не для скромниц

СЕГОДНЯ 17:57 2019-05-02T17:57:54+03:00

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Новосибирская танцовщица Елена Яткина прославилась на весь мир благодаря своим откровенным роликам, набравшим миллионы просмотров. А в четверг, 2 мая, поучила эффектно двигать бедрами и других: во время фестиваля «Сибпрокач» она провела свой мастер-класс. Пришли на него десятки новосибирских девушек, которые не стесняются показывать свои формы и хотят научиться танцевать, как звезда соцсетей.

- Это был не тверк, а очень женственный и чувственный танец на каблуках, - рассказала Елена.

Похоже, ученицам сибирячки танцы тренера настолько понравились, что они с удовольствием постят видео «Инстаграме» и не скупятся на комплименты.

- Богиня танцев, - восхищаются одни.

- Идеальная, - хвалят Елену другие.

- Что творится! Вау! Огнище! – пишут третьи.

- Невозможно оторвать взгляд, хочется смотреть вечно, - признаются четвертые.

ИСТОЧНИК KP.RU