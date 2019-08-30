Машина улетела в столб: подросток и двое водителей попали в больницу после ДТП на перекрестке

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-30T10:45:19+03:00

Одну из машин после столкновения отбросило в столб. Фото: ГИБДД Новосибирска.

В числе пострадавших в аварии — 16-летний подросток, сидевший впереди на пассажирском сидении

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Серьезная авария произошла сегодня в 11:21 в Октябрьском районе Новосибирска. Там столкнулись две иномарки — два водителя и пасссажир получили травмы.

— Водитель 1988 года рождения за рулем «Хонды» ехал по улице Никитина со стороны Кошурникова в сторону улицы Воинская. Водитель «Фольксваген Поло» 1984 года рождения ехал со стороны улицы Воинская в сторону Кошурникова и собирался поворачивать налево, на улицу Панфиловцев, когда произошло их столкновение, — рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

После удара одну из иномарок отбросило в столб.

— В аварии пострадали трое. Водитель «Хонды» был доставлен в больницу с ушибами. Также пострадал сидевший в «Хонде» на пассажирском сидении впереди 16-летний подросток. Он получил ушибы, в том числе травму брови. Также пострадал водитель «Фольксвагена», с переломом ключицы он также был доставлен в больницу, — добавили в ведомстве.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они выясняют причину и обстоятельства произошедшего.

Добавим, это далеко не первая авария за сегодняшний день в городе. Ранее мы писали, что сегодня утром в этом же районе большегруз залетел во двор частного дома, сломав забор, после столкновения с внедорожником. Двоих пострадавших увезли в больницу. Также на Димитровском мосту днем авария создала серьезный затор на дороге.

В аварии пострадали оба водителя и 16-летний пасссажир. Фото: ГИБДД Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU