Большой переполох: в Новосибирске большегруз сломал забор и влетел во двор частного дома

СЕГОДНЯ 05:03 2019-08-30T05:03:30+03:00

Инцидент произошел сегодня утром в Октябрьском районе Новосибирска — двоих пострадавших увезли в больницу

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В пятницу, 30 августа большегруз залетел во двор частного дома, сломав забор, после столкновения с внедорожником. На месте работают «скорая» и полиция.

— Автомобиль MAN ехал по улице Пролетарской со стороны Гурьевской в сторону улицы Ипподромская. Автомобиль UAZ Patriot ехал со стороны улицы Кошурникова в сторону Кирова по Бориса Богаткова. Произошло столкновение большегруза и внедорожника, — рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

После столкновения большегруз залетел во двор частного дома, сломав забор.

В аварии пострадали два человека.

— Тяжесть травм пострадавших сейчас уточняется. Двоих с места ДТП увезли в больницу, — добавил инспектор.

В аварии пострадали двое, их увезли в больницу. Фото: ГИБДД Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU