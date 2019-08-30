2019-08-30T05:03:30+03:00
Происшествия

Большой переполох: в Новосибирске большегруз сломал забор и влетел во двор частного дома

Инцидент произошел сегодня утром в Октябрьском районе Новосибирска — двоих пострадавших увезли в больницу
Надежда ЯРКОВА
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Большегруз столкнулся утром с внедорожником. Фото: ГИБДД Новосибирска.Большегруз столкнулся утром с внедорожником. Фото: ГИБДД Новосибирска.
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В пятницу, 30 августа большегруз залетел во двор частного дома, сломав забор, после столкновения с внедорожником. На месте работают «скорая» и полиция.

— Автомобиль MAN ехал по улице Пролетарской со стороны Гурьевской в сторону улицы Ипподромская. Автомобиль UAZ Patriot ехал со стороны улицы Кошурникова в сторону Кирова по Бориса Богаткова. Произошло столкновение большегруза и внедорожника, — рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

После столкновения большегруз залетел во двор частного дома, сломав забор.

В аварии пострадали два человека.

— Тяжесть травм пострадавших сейчас уточняется. Двоих с места ДТП увезли в больницу, — добавил инспектор.

В аварии пострадали двое, их увезли в больницу. Фото: ГИБДД Новосибирска.

В аварии пострадали двое, их увезли в больницу. Фото: ГИБДД Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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