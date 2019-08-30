Большой переполох: в Новосибирске большегруз сломал забор и влетел во двор частного дома
В пятницу, 30 августа большегруз залетел во двор частного дома, сломав забор, после столкновения с внедорожником. На месте работают «скорая» и полиция.
— Автомобиль MAN ехал по улице Пролетарской со стороны Гурьевской в сторону улицы Ипподромская. Автомобиль UAZ Patriot ехал со стороны улицы Кошурникова в сторону Кирова по Бориса Богаткова. Произошло столкновение большегруза и внедорожника, — рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.
После столкновения большегруз залетел во двор частного дома, сломав забор.
В аварии пострадали два человека.
— Тяжесть травм пострадавших сейчас уточняется. Двоих с места ДТП увезли в больницу, — добавил инспектор.
В аварии пострадали двое, их увезли в больницу. Фото: ГИБДД Новосибирска.
ИСТОЧНИК KP.RU