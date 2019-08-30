2019-08-30T09:08:55+03:00
Происшествия

Огромные пробки и перевернувшийся грузовик: в сети появилось видео аварии на Димитровском мосту

Авария парализовала движение в пятницу днем, 30 августа на Димитровском мосту и на проспекте Димитрова
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Водитель кроссовера на скорости подбил грузовик.Водитель кроссовера на скорости подбил грузовик.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В объектив регистратора одного из водителей попал момент серьезного ДТП, которое произошло сегодня днем в Новосибирске.

— Внедорожник на большой скорости влетел в поток ехавших впереди машин. Водитель попытался затормозить, но было поздно, и он подбил грузовик, отчего тот перевернулся. В результате аварии грузовик завалился на бок. Кроме того, внедорожник Mitsubishi Pajero зацепил седан Skoda. По предварительным данным, в аварии обошлось без пострадавших, — поделился очевидец в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Теперь на месте аварии и подъезде к мосту собралась пробка. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Теперь на месте аварии и подъезде к мосту собралась пробка.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

По данным «Яндекс.Пробки» в целом ситуация на дорогах города оценивается в 6 баллов. На проспекте Димитрова из-за аварии автомобильное движение сейчас затруднено. Скорость движения машин на данном участке 10-20 км/ч.

В сети появилось видео аварии на Димитровском мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирскому Раскольникову, который забил бутылкой женщину, грозит пожизненный срок
Угонщики атаковали: в Новосибирске за ночь пропали Lexus, Honda Fit и отечественная «семерка»
Мурашки по коже! Полуобнаженные девушки показали чувственный тверк
Электронный Сусанин: сибиряк послушался навигатор и устроил аварию
«Нравится мне, когда ты голая»: новосибирцы обнаружили камеру в примерочной магазина
Большой переполох: в Новосибирске большегруз сломал забор и влетел во двор частного дома
«Не выпрыгнула бы»: лиса в окне многоэтажки озадачила соцсети
Слетел с трассы: 28-летний водитель погиб в опрокинувшейся «Девятке»
Да он бесстрашный: новосибирец встал на голову на вершине Эльбруса
Говорили, такое у каждой пятой, а оказалось - две опухоли с кулак: врачи 5 лет не могли диагностировать рак у сибирячки
Прокуроры пойдут в суд из-за повышения тарифов в Новосибирске
Криминальное чтиво: заключенный ударил сотрудника колонии из-за книги
«Фигура что надо»: Пелагея похвасталась стройными ногами в коротком платье
«Им вообще пофиг»: подростки, гоняющие на мотоциклах, разозлили соцсети
Аэропорт Толмачево объявил об открытии новой фабрики бортпитания
Вот бараны! Стадо животных перегородило дорогу автомобилистам
Вот это вертушка! 9-летний мальчик из Новосибирска выступит в шоу «Танцы»
Стало известно, кого хотел освободить арестованный начальник колонии Артем Евсеенко
Все в дыму: в Октябрьском районе загорелась мусорная свалка
Пусти меня тоже! Посмотрите, как котята делят качели