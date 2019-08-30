Огромные пробки и перевернувшийся грузовик: в сети появилось видео аварии на Димитровском мосту
В объектив регистратора одного из водителей попал момент серьезного ДТП, которое произошло сегодня днем в Новосибирске.
— Внедорожник на большой скорости влетел в поток ехавших впереди машин. Водитель попытался затормозить, но было поздно, и он подбил грузовик, отчего тот перевернулся. В результате аварии грузовик завалился на бок. Кроме того, внедорожник Mitsubishi Pajero зацепил седан Skoda. По предварительным данным, в аварии обошлось без пострадавших, — поделился очевидец в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Теперь на месте аварии и подъезде к мосту собралась пробка.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
По данным «Яндекс.Пробки» в целом ситуация на дорогах города оценивается в 6 баллов. На проспекте Димитрова из-за аварии автомобильное движение сейчас затруднено. Скорость движения машин на данном участке 10-20 км/ч.
В сети появилось видео аварии на Димитровском мосту.
ИСТОЧНИК KP.RU