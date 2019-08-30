2019-08-30T08:40:19+03:00
Происшествия

Новосибирскому Раскольникову, который забил бутылкой женщину, грозит пожизненный срок

23-летний новосибирец решил без какой-либо причины убивать на улице женщин
Надежда ЯРКОВА
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Теперь новосибирцу грозит от 8 до 20 лет тюрьмы, либо пожизненный срок.Теперь новосибирцу грозит от 8 до 20 лет тюрьмы, либо пожизненный срок.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Молодой новосибирец обвиняется в жестоком убийстве женщины, а также в покушении на убийство.

Сегодня, 30 августа заместитель прокурора Новосибирской области Микаил Аскеров в суде утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Новосибирска. Он обвиняется сразу по нескольким статьям: убийство с особой жестокостью, а также покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений и с особой жестокостью.

— По версии следователей, в апреле этого года в Первомайском районе он решил без причины убить первую попавшуюся ему на встречу женщину. Новосибирец напал на жертву и нанес ей несколько Думая, что потерпевшая скончалась, он покинул место преступления. Однако жертва нападения смогла выжить, — рассказали в областной прокуратуре.

Спустя 8 дней он вновь совершил нападение на женщину. Уже в сквере Дома молодежи, в том же Первомайском районе. Молодой человек нанес множество ударов бутылкой и камнями по голове и телу потерпевшей, а также осколком стекла порезал ей шею. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

— За совершение этих преступлений, новосибирцы грозит наказание от 8 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы, — отметили в ведомстве. — Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд.

Напомним, ранее КП — Новосибирск писали об этих нападениях, а также о задержании преступника. В начале весны город всколыхнули сообщения о появившемся в Первомайском районе маньяке, который просто нападал на женщин, не пытаясь обокрасть или что-то забрать. На его счету оказались две жертвы — одной из них удалось выжить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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