Скрутили на улице: в сети появилось видео с предполагаемым маньяком-серийником из Первомайки
Подозреваемого в совершении тяжкого преступления задержали в Первомайском районе
Видео с задержанием мужчины, который подозревается в жестоком убийстве женщины и других тяжких преступлениях, появилось в группе Первомайского района в «Инстаграме».
Напомним, на этой неделе соцсети потрясли кадры убитой женщины в Новосибирске в Первомайском районе. Рядом с покойницей лежали осколки стеклянной бутылки, которой ее и забили. Вторая жертва маньяка, которую также били бутылкой по голове, выжила и сейчас находится в больнице.
Дочь выжившей женщины Татьяна Виллер подтвердила «КП»-Новосибирск, что ей также известно о задержании.
— Вчера позвонили из уголовного розыска и сообщили, что задержали подозреваемого в преступлениях мужчину. Но пока у меня нет уверенности, что это точно он, — добавила Татьяна.
Задержание в Первомайском районе..
ИСТОЧНИК KP.RU