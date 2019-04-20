Скрутили на улице: в сети появилось видео с предполагаемым маньяком-серийником из Первомайки

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-20T09:59:37+03:00

В Первомайском районе две женщины стали жертвами напавшего на них со стеклянной бутылкой мужчины

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Подозреваемого в совершении тяжкого преступления задержали в Первомайском районе

Видео с задержанием мужчины, который подозревается в жестоком убийстве женщины и других тяжких преступлениях, появилось в группе Первомайского района в «Инстаграме».

Напомним, на этой неделе соцсети потрясли кадры убитой женщины в Новосибирске в Первомайском районе. Рядом с покойницей лежали осколки стеклянной бутылки, которой ее и забили. Вторая жертва маньяка, которую также били бутылкой по голове, выжила и сейчас находится в больнице.

Дочь выжившей женщины Татьяна Виллер подтвердила «КП»-Новосибирск, что ей также известно о задержании.

— Вчера позвонили из уголовного розыска и сообщили, что задержали подозреваемого в преступлениях мужчину. Но пока у меня нет уверенности, что это точно он, — добавила Татьяна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/704332" frameborder="0"></iframe> Задержание в Первомайском районе..

ИСТОЧНИК KP.RU