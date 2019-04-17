«Он не просил денег, а просто молча убивал»: в Новосибирске ищут маньяка, который забивает женщин бутылкой

Соцсети потрясли кадры убитой женщины в Новосибирске. Тело нашли в Первомайском районе на улице Эйхе. Рядом с покойницей — осколки стеклянной бутылки, не нужно быть криминалистом, чтобы понять, что жертву били по голове.

— Погибшей — 55 лет. Она вела околомаргинальный образ жизни. Собирала бутылки, — рассказал «КП»-Новосибирск» источник в силовых структурах. — Что случилось той ночью, ближе к утру, до сих пор загадка. Свидетелей нет. Нашли ее недалеко от парка «Первомайский», ее забили бутылкой.

Полицейские пообещали вознаграждение тому, кто поможет поймать убийцу этой женщины.

Убийство произошло в воскресенье, 14 апреля. Но оказалось, что неделей раньше полицейские уже выезжали на подобный случай.

Дело было тоже в выходной. Преступник подкараулил жертву недалеко от детского сада №165: это всего в километре от парка, возле которого нашли труп.

— Это было раннее утро 6 апреля. Моя мама, ей 63 года, пошла в церковь, которая находится в Новолуговом. Она всегда ходит туда пешком, — рассказала «КП»-Новосибирск» Татьяна Виллер. — По ее словам, на улице она увидела шедшего ей на встречу мужчину, в руках у него были бутылки. Именно несколько бутылок. Мама вспоминает: «Я по его лицу поняла, что ничего хорошего не жди, развернулась и побежала в сторону дома».

Преступник кинулся следом и достаточно быстро догнал пенсионерку. Сначала схватил за волосы, потом стал бить по голове бутылкой.

— Ей повезло, что она выжила. Я у нее спрашивала, чем все закончилась, как он от тебя отстал-то вообще? Она говорит: «Я потеряла сознание. Он просто подумал, что я мертва», — пересказывает слова мамы Татьяна.

Места преступлений находятся совсем рядом.

Через какое-то время пенсионерка очнулась и даже самостоятельно добралась до дома. Оттуда первым делом позвонила дочке.

— Сказала: «Таня, меня сильно избили». Я, конечно, сразу скорую вызвала и поехала к маме. У нее много травм: резанные раны головы, выбиты зубы, шрамы на лице... Ей зашивали голову, — переживает Татьяна Виллер.

Пенсионерка не запомнила примет преступника. Или запомнила, но так и не смогла рассказать о них полицейским и родным.

— Ничего не говорит. Либо боится, либо от шока не может оправиться, — вздыхает Татьяна. — Единственное, что сказала: «Он молчал. Он не просил денег, а просто молча убивал. Не сказал ни слова». А мама, конечно, звала на помощь. Но — раннее утро, выходной, никого не было рядом.

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали «КП», что пока преступления не объединены в серию, но исключать, что на женщин напал один и тот же человек — нельзя. В СКР тем временем возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

— Сейчас мы ищем свидетелей, кто видел в ночь на 14 апреля женщину, которую убили возле парка. В тот день она была одета в белую куртку, черные джинсы, темные ботинки, — прокомментировали «КП» в полиции, добавив, что готовы заплатить вознаграждения тому, кто приведет оперативников к преступнику.

Если вы знаете что-либо об этих двух случаях, звоните в ГУ МВД по Новосибирской области по телефонам: (383) 232-18-05, 232-18-40, 8-923-197-70-09, 8-913-480-75-55.