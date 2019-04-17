2019-04-17T23:40:35+03:00
Происшествия

«Он не просил денег, а просто молча убивал»: в Новосибирске ищут маньяка, который забивает женщин бутылкой

На счету преступника как минимум две жертвы, одна из них скончалась на улице, другая — выжила, но боится назвать приметы нападавшего
Виктория МИНАЕВА
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В Первомайском районе Новосибирска орудует преступник, который нападает на женщин и бьет их бутылкой.В Первомайском районе Новосибирска орудует преступник, который нападает на женщин и бьет их бутылкой.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Соцсети потрясли кадры убитой женщины в Новосибирске. Тело нашли в Первомайском районе на улице Эйхе. Рядом с покойницей — осколки стеклянной бутылки, не нужно быть криминалистом, чтобы понять, что жертву били по голове.

— Погибшей — 55 лет. Она вела околомаргинальный образ жизни. Собирала бутылки, — рассказал «КП»-Новосибирск» источник в силовых структурах. — Что случилось той ночью, ближе к утру, до сих пор загадка. Свидетелей нет. Нашли ее недалеко от парка «Первомайский», ее забили бутылкой.

Полицейские пообещали вознаграждение тому, кто поможет поймать убийцу этой женщины.

Полицейские пообещали вознаграждение тому, кто поможет поймать убийцу этой женщины.

Убийство произошло в воскресенье, 14 апреля. Но оказалось, что неделей раньше полицейские уже выезжали на подобный случай.

Дело было тоже в выходной. Преступник подкараулил жертву недалеко от детского сада №165: это всего в километре от парка, возле которого нашли труп.

— Это было раннее утро 6 апреля. Моя мама, ей 63 года, пошла в церковь, которая находится в Новолуговом. Она всегда ходит туда пешком, — рассказала «КП»-Новосибирск» Татьяна Виллер. — По ее словам, на улице она увидела шедшего ей на встречу мужчину, в руках у него были бутылки. Именно несколько бутылок. Мама вспоминает: «Я по его лицу поняла, что ничего хорошего не жди, развернулась и побежала в сторону дома».

Преступник кинулся следом и достаточно быстро догнал пенсионерку. Сначала схватил за волосы, потом стал бить по голове бутылкой.

— Ей повезло, что она выжила. Я у нее спрашивала, чем все закончилась, как он от тебя отстал-то вообще? Она говорит: «Я потеряла сознание. Он просто подумал, что я мертва», — пересказывает слова мамы Татьяна.

Места преступлений находятся совсем рядом.

Места преступлений находятся совсем рядом.

Через какое-то время пенсионерка очнулась и даже самостоятельно добралась до дома. Оттуда первым делом позвонила дочке.

— Сказала: «Таня, меня сильно избили». Я, конечно, сразу скорую вызвала и поехала к маме. У нее много травм: резанные раны головы, выбиты зубы, шрамы на лице... Ей зашивали голову, — переживает Татьяна Виллер.

Пенсионерка не запомнила примет преступника. Или запомнила, но так и не смогла рассказать о них полицейским и родным.

— Ничего не говорит. Либо боится, либо от шока не может оправиться, — вздыхает Татьяна. — Единственное, что сказала: «Он молчал. Он не просил денег, а просто молча убивал. Не сказал ни слова». А мама, конечно, звала на помощь. Но — раннее утро, выходной, никого не было рядом.

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали «КП», что пока преступления не объединены в серию, но исключать, что на женщин напал один и тот же человек — нельзя. В СКР тем временем возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

— Сейчас мы ищем свидетелей, кто видел в ночь на 14 апреля женщину, которую убили возле парка. В тот день она была одета в белую куртку, черные джинсы, темные ботинки, — прокомментировали «КП» в полиции, добавив, что готовы заплатить вознаграждения тому, кто приведет оперативников к преступнику.

Если вы знаете что-либо об этих двух случаях, звоните в ГУ МВД по Новосибирской области по телефонам: (383) 232-18-05, 232-18-40, 8-923-197-70-09, 8-913-480-75-55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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