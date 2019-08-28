Проклятый котлован: на насосной станции, где погибли трое рабочих, случилось самоубийство
Стройка, на которой сегодня произошло обрушение стены насосной станции, уже ранее успела заработать среди местных жителей печальную репутацию. Там около месяца назад покончил с собой один из рабочих: свидетелями этой ситуации стали жители окрестных домов.
«Стена была аварийной, нельзя было работать» - мужчина предупреждал об опасности на улице Ударной. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
— На этой стройке некоторое время назад повесился рабочий, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница. — Сначала все думали, что это был какой-то несчастный случай или что-то еще, но оказалось, что нет. Те, кто рядом живут, видели из окна, как его тело лежало на брусках. Я потом, когда шла на работу, проходила мимо этой стройки, видела рабочих. Они в тот день такие грустные были, хотя обычно у них шумно и весело.
По делу о гибели рабочих под рухнувшей стеной могут возникнуть и другие уголовные статьи. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
Напомним, после обрушения стены 28 августа погибли три человека, один пострадавший был доставлен в больницу с множественными травмами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
12 человек оказались под рухнувшей кирпичной стеной в Новосибирске
ЧП произошло на улице Ударной во время реконструкции здания.
- Обрушение произошло в районе 12.20 по местному времени. Обрушилась стена. На месте ЧП проводятся спасательные работы, ведется обследование здания. По предварительным данным в строении проходила реконструкция, во время которой произошло обрушение стены и перекрытия. Под завалами находятся рабочие, сколько человек - уточняется. Спасатели вытащили из-под завалов одного человека, он передан медикам (подробности).
По делу о гибели рабочих под рухнувшей стеной могут возникнуть и другие уголовные статьи. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
«Работать там было нельзя, а начальство сказало: «Надо!»
— У меня здесь работает брат. Он еще утром сфотографировал все безобразия, говорит, стена была аварийная, она была не закреплена. Там подходить к ней никаким образом нельзя было. То есть работать нельзя было, а начальство им сказало: «Идите и работайте»! Они не прислушались к просьбам рабочих, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Наумова (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Стена рухнула на рабочих на улице Ударной»