Проклятый котлован: на насосной станции, где погибли трое рабочих, случилось самоубийство

СЕГОДНЯ 17:34 2019-08-28T17:47:24+03:00

Около месяца назад один из рабочих покончил с собой на стройке насосной станции. Фото: местные жители

По словам местных жителей, это произошло около месяца назад

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Стройка, на которой сегодня произошло обрушение стены насосной станции, уже ранее успела заработать среди местных жителей печальную репутацию. Там около месяца назад покончил с собой один из рабочих: свидетелями этой ситуации стали жители окрестных домов.

«Стена была аварийной, нельзя было работать» - мужчина предупреждал об опасности на улице Ударной. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

— На этой стройке некоторое время назад повесился рабочий, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница. — Сначала все думали, что это был какой-то несчастный случай или что-то еще, но оказалось, что нет. Те, кто рядом живут, видели из окна, как его тело лежало на брусках. Я потом, когда шла на работу, проходила мимо этой стройки, видела рабочих. Они в тот день такие грустные были, хотя обычно у них шумно и весело.

По делу о гибели рабочих под рухнувшей стеной могут возникнуть и другие уголовные статьи. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Напомним, после обрушения стены 28 августа погибли три человека, один пострадавший был доставлен в больницу с множественными травмами.

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ЧП произошло на улице Ударной во время реконструкции здания.

- Обрушение произошло в районе 12.20 по местному времени. Обрушилась стена. На месте ЧП проводятся спасательные работы, ведется обследование здания. По предварительным данным в строении проходила реконструкция, во время которой произошло обрушение стены и перекрытия. Под завалами находятся рабочие, сколько человек - уточняется. Спасатели вытащили из-под завалов одного человека, он передан медикам (подробности).

По делу о гибели рабочих под рухнувшей стеной могут возникнуть и другие уголовные статьи. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

«Работать там было нельзя, а начальство сказало: «Надо!»

— У меня здесь работает брат. Он еще утром сфотографировал все безобразия, говорит, стена была аварийная, она была не закреплена. Там подходить к ней никаким образом нельзя было. То есть работать нельзя было, а начальство им сказало: «Идите и работайте»! Они не прислушались к просьбам рабочих, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Наумова (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU