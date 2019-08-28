Выжившего во время обрушения стены рабочего допросили сотрудники полиции

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-28T14:29:56+03:00

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Один из пострадавших при обрушении стены на насосной станции, которое произошло днем 28 августа, по улице Ударная 1\1а был доставлен в Городскую клиническую больницу № 34 с множественными травмами. Пациенты заметили мужчину в отделении травматологии, по их словам с пострадавшим уже пообщались сотрудники полиции и МЧС.

— Сначала он лежал в коридоре, у него была сломана нога, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск один из пациентов больницы. — Его куда-то потом в травматологию увезли, не знаю точно куда. С ним успели поговорить полицейские и сотрудники МЧС.

«Стена была аварийной, нельзя было работать» - мужчина предупреждал об опасности на улице Ударной. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Напомним, рухнувшая во время работ по реконструкции стена унесла жизни трех рабочих, еще один пострадавший был доставлен в Городскую клиническую больницу № 34 с переломами, ушибами и другими травмами. По последним данным, остальные рабочие серьезно не пострадали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/728565" frameborder="0"></iframe> Обрушение стены в Новосибирске: под завалами ищут людей.Алена МАРТЫНОВА

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ЧП произошло на улице Ударной во время реконструкции здания.

- Обрушение произошло в районе 12.20 по местному времени. Обрушилась стена. На месте ЧП проводятся спасательные работы, ведется обследование здания. По предварительным данным в строении проходила реконструкция, во время которой произошло обрушение стены и перекрытия. Под завалами находятся рабочие, сколько человек - уточняется. Спасатели вытащили из-под завалов одного человека, он передан медикам (подробности).

По делу о гибели рабочих под рухнувшей стеной могут возникнуть и другие уголовные статьи. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

«Работать там было нельзя, а начальство сказало: «Надо!»

— У меня здесь работает брат. Он еще утром сфотографировал все безобразия, говорит, стена была аварийная, она была не закреплена. Там подходить к ней никаким образом нельзя было. То есть работать нельзя было, а начальство им сказало: «Идите и работайте»! Они не прислушались к просьбам рабочих, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Наумова (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU