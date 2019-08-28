Выжившего во время обрушения стены рабочего допросили сотрудники полиции
Один из пострадавших при обрушении стены на насосной станции, которое произошло днем 28 августа, по улице Ударная 1\1а был доставлен в Городскую клиническую больницу № 34 с множественными травмами. Пациенты заметили мужчину в отделении травматологии, по их словам с пострадавшим уже пообщались сотрудники полиции и МЧС.
— Сначала он лежал в коридоре, у него была сломана нога, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск один из пациентов больницы. — Его куда-то потом в травматологию увезли, не знаю точно куда. С ним успели поговорить полицейские и сотрудники МЧС.
«Стена была аварийной, нельзя было работать» - мужчина предупреждал об опасности на улице Ударной. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
Напомним, рухнувшая во время работ по реконструкции стена унесла жизни трех рабочих, еще один пострадавший был доставлен в Городскую клиническую больницу № 34 с переломами, ушибами и другими травмами. По последним данным, остальные рабочие серьезно не пострадали.
Обрушение стены в Новосибирске: под завалами ищут людей.Алена МАРТЫНОВА
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ЧП произошло на улице Ударной во время реконструкции здания.
- Обрушение произошло в районе 12.20 по местному времени. Обрушилась стена. На месте ЧП проводятся спасательные работы, ведется обследование здания. По предварительным данным в строении проходила реконструкция, во время которой произошло обрушение стены и перекрытия. Под завалами находятся рабочие, сколько человек - уточняется. Спасатели вытащили из-под завалов одного человека, он передан медикам (подробности).
По делу о гибели рабочих под рухнувшей стеной могут возникнуть и другие уголовные статьи. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
«Работать там было нельзя, а начальство сказало: «Надо!»
— У меня здесь работает брат. Он еще утром сфотографировал все безобразия, говорит, стена была аварийная, она была не закреплена. Там подходить к ней никаким образом нельзя было. То есть работать нельзя было, а начальство им сказало: «Идите и работайте»! Они не прислушались к просьбам рабочих, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Наумова (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU