2019-08-20T05:32:56+03:00
Общество

Очередь в пустоту: около 300 новосибирцев не смогли увидеть кубок Стэнли, простояв пять часов под дождем

В сети появляются недовольные отзывы о прошедшем мероприятии
Владимир ПТАШНИК
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Фанаты отстояли под дождем очередь на фотосессию, но не все ушли довольные. Фото: hcsibir.ru.Фанаты отстояли под дождем очередь на фотосессию, но не все ушли довольные. Фото: hcsibir.ru.
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Новосибирцы пожаловались на огромную очередь из желающих сделать фото с кубком. Отстоявшие под дождем пять часов фанаты ушли ни с чем.

Вчера в Новосибирске состоялась презентация кубка Стэнли. В столицу Сибири его привез 27-летний форвард «Сент-Луиза» Владимир Тарасенко. Все желающие могли сфотографироваться как с легендарной наградой, так и с титулованным хоккеистом. Чтобы это сделать, было необходимо отстоять под проливным дождем длинную очередь из нескольких тысяч человек. Но даже это не гарантировало, что у вас будет возможность сделать сэлфи с кубком. После 15:00 организаторы закрыли двери в связи с окончанием мероприятия.

— Там много людей не успело, где-то 300 человек, — пишет в социальных сетях один из разочарованных фанатов. — Перед многими двери закрыли прям перед носом, хотя они стояли часов 5.

Напомним, фотосессия проходила 19 августа с 12:00 до 15:00 в ЛДС «Сибирь». На нее пришли не только жители Новосибирска, но и приезжали люди из других городов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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