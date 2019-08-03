Владимир Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск
Жители Новосибирска смогут увидеть легендарный хоккейный трофей. В городе будет выставлен Кубок Стэнли.
По предварительным данным, награду привезет Владимир Тарасенко – воспитанник ХК «Сибирь», который завоевал кубок в составе клуба «Сент-Луис Блюз».
- Трофей, завоеванный нашим воспитанником Владимиром Тарасенко, будет выставлен в ЛДС «Сибирь» 19 августа, - сообщает хоккейный клуб «Сибирь».
О том, как будет организован показ кубка, клуб сообщит заранее – до 10 августа.
Напомним, 13 июня команда, в которой играл Тарасенко, одержала победу в игре против «Бостон Брюинз» и завоевала Кубок Стэнли. Некоторые болельщики предлагали Владимиру в честь этого события дать имя Стэнли новорожденному сыну.
ИСТОЧНИК KP.RU