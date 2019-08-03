Владимир Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск

СЕГОДНЯ 19:33 2019-08-03T19:33:55+03:00

Награда Национальной хоккейной лиги будет выставлена в ЛДС «Сибирь»

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Жители Новосибирска смогут увидеть легендарный хоккейный трофей. В городе будет выставлен Кубок Стэнли.

По предварительным данным, награду привезет Владимир Тарасенко – воспитанник ХК «Сибирь», который завоевал кубок в составе клуба «Сент-Луис Блюз».

- Трофей, завоеванный нашим воспитанником Владимиром Тарасенко, будет выставлен в ЛДС «Сибирь» 19 августа, - сообщает хоккейный клуб «Сибирь».

О том, как будет организован показ кубка, клуб сообщит заранее – до 10 августа.

Напомним, 13 июня команда, в которой играл Тарасенко, одержала победу в игре против «Бостон Брюинз» и завоевала Кубок Стэнли. Некоторые болельщики предлагали Владимиру в честь этого события дать имя Стэнли новорожденному сыну.

ИСТОЧНИК KP.RU