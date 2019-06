«Стэнли Владимирович Тарасенко! Это бабушка придумала»: сына хоккеиста «Сент-Луис» могут назвать в честь кубка

У нападающего «Сент-Луис» Владимира Тарасенко родился сын. Старшему уже три года, теперь у него появился младший братишка.

«Our little boy, welcome to the World 07.06.2019», - написала счастливая мать Яна Тарасенко в «Инстаграме». Переводится – «Наш маленький мальчик, добро пожаловать в мир».

Как стало известно «КП»-Новосибирск», рост малыша – 52 сантиметра, вес – 3 килограмма 300 граммов.

Семья Тарасенко – далеко за границей, отец вместе с командой как раз бьется за Кубок Стэнли. В «инсте» фанаты предлагают – может и малышу дать имя Стэнли? Будет символично.

Дед хоккеиста и прадед младенца – в родном Новосибирске. Владимир Алексеевич ответил на звонок от журналистов «КП»-Новосибирск».

- Владимир Алексеевич, поздравляем! Как Вы узнали о рождении правнука?

- Внук позвонил, это ночью было. Пообщались.

- В ближайшее время получится увидеть правнука?

- Они высылают фотографии. Где его на руках держат, где везут из родильной палаты в ту, где будут находиться до выписки. Несколько видео.

- Родители имя уже придумали?

- Они еще думают.

- Как насчет Стэнли? В честь Кубка?

- Это бабушка придумала. Вроде, один из вариантов. Может быть – так. Но надо Кубок выиграть еще. Я думаю, будут все-таки выбирать из русских имен.

- Как думаете, каковы шансы выиграть Кубок?

- Настолько все загадочно. Всевышний не знаю, как распорядится. Хотелось бы, конечно. У «Сент-Луис» взлет - с конца января. Хватит ли не столько сил, сколько эмоционального настроя? Я не любитель прогнозов.

- Рождение ребенка стимулирует Владимира к игре?

- По крайней мере, на сегодняшний день стимулирует. Эмоции от того, что на свет появился еще один сын, конечно, это стимулируют. И груз с плеч упал, что все хорошо прошло! Вова - парень впечатлительный. И ответственный. Суперответственный.

Трехлетний сын хоккеиста вместе со своей мамой. Фото: https://www.instagram.com/tarasenko.yana/Фото: СОЦСЕТИ

- Есть ощущение, что с появлением Яны игры у Владимира стали более успешными.

- До сих пор у них такие взаимоотношения, как сказать… На высшем уровне. Когда я на Кубок мира ездил, я у них жил несколько дней. Я все это видел: отношения между ними, друг к другу, отношения с детьми. Наступает определенная стабильность, подъем. Он очень много боролся за то, чтобы команда была именно командой. Не отдельными группами, а командой. У них 26 человек. Он отправил фото и видео всем, что у него родился сын. Как думаете, сколько его человек поздравило? Все! А это многое значит.

- У вас ведь – спортивная династия?

- Да. Жена у меня легкой атлетикой занималась. А раньше, в школе – и лыжами, и туризмом. Тогда был туризм – не просто куда-то поехать посмотреть, а туристические сборы. В сборной была на финале Советского Союза. У меня – футбол, хоккей. В школе было восьмиборье, в лыжах участвовал. Но основное – футбол, хоккей. Для хоккея не было возможностей. Представьте, послевоенное время. А футбол через всю мою жизнь прошел.

- Как ваш внук стал хоккеистом?

- Это система. После рождения ребенка – система вырастить настоящего человека. Нужно с одной стороны посмотреть, чем он увлекается, с другой – а каковы его способности в этом? У меня был выбор: отдавать его в футбол, или в хоккей. Я подумал, что если он пойдет в футбол, у нас в Сибири футбола нет. В большом смысле нет. Есть маленький, средний… И кто бы его здесь чему научил? Хотя я его обучал футбольным премудростям, и он хорошо воспринимал. Я решил, что пусть будет хоккей.

Жена Владимира – красавица Яна. Фото: https://www.instagram.com/tarasenko.yana/Фото: СОЦСЕТИ

- Владимир не жаловался на сложности?

- Со мной-то – нет. А вот когда уже он пришел в команду мастеров в «Сибири», отец довольно-таки жестко относился (Андрей Тарасенко был тренером в ХК «Сибирь» - примечание автора). Потому что если бы он как тренер не предъявлял претензии своему сыну, то ему нечего было бы требовать с других игроков. Так что требования к выполнению различных упражнений только ужесточались.

- Хотите, чтобы правнуки тоже пошли в хоккей?

- Сначала им надо заниматься общим развитием. Одному - три. Надо где-то уже приучать к спортивным движениям. Он там сейчас плаванием занимается, на велосипеде катается... С клюшками даже спать ложился. Было время, в два года он прям клюшки брал с собой в постель. Надо посмотреть его интерес. Если мы пойдем против его интереса и способностей, а просто захотев, чтобы он был кем-то, то ничего не получится. Надо жить интересами своих детей.