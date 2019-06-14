Без зуба, но счастливый: Владимир Тарасенко показал свою улыбку с Кубком Стэнли
Потеря, в борьбе за Кубок Стэнли, зуба не омрачает радости хоккеиста Владимира Тарасенко. На всех фото в своем «Инстаграме» он широко улыбается во все свои, как принято говорить, 32, но теперь без одного зуба. Самое главное, что это не смущает самого хоккеиста, ведь зуб в этом деле — наживное.
Напомним, в финальном матче, который прошел в ночь на 13 июня на стадионе «Ти-Ди Гарден», «Сент-Луис Блюз», в которой играет воспитанник «Сибири» Владимир Тарасенко, выиграли первый в истории клуба Кубок Стэнли. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу команды Владимира Тарасенко, который также отличился в игре результативной подачей.
Фанаты хоккеиста тоже не обращают внимания на такую мелочь, как отсутствие зуба, не уставая поздравлять его с победой:
— Володя, ты капитальный красавчик! Наши поздравления!
— Поздравляю, Владимир, за тебя болел и переживал весь Новосибирск.
— Ждем с Кубком в Новосибирске!
— Теперь Новосибирск увидит Кубок Стэнли! Наши поздравления! Красавец!
— Володя Тарасенко, мы гордимся тобой!
На фото с друзьми Тарасенко также улыбается во весь рот. Фото: instagram.com/vt9191.
ИСТОЧНИК KP.RU