Без зуба, но счастливый: Владимир Тарасенко показал свою улыбку с Кубком Стэнли

СЕГОДНЯ 08:47 2019-06-14T08:48:03+03:00

Владимир Тарасенко не в силах сдерживать эмоции от победы и не скрывает изъяна

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Потеря, в борьбе за Кубок Стэнли, зуба не омрачает радости хоккеиста Владимира Тарасенко. На всех фото в своем «Инстаграме» он широко улыбается во все свои, как принято говорить, 32, но теперь без одного зуба. Самое главное, что это не смущает самого хоккеиста, ведь зуб в этом деле — наживное.

Напомним, в финальном матче, который прошел в ночь на 13 июня на стадионе «Ти-Ди Гарден», «Сент-Луис Блюз», в которой играет воспитанник «Сибири» Владимир Тарасенко, выиграли первый в истории клуба Кубок Стэнли. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу команды Владимира Тарасенко, который также отличился в игре результативной подачей.

Фанаты хоккеиста тоже не обращают внимания на такую мелочь, как отсутствие зуба, не уставая поздравлять его с победой:

— Володя, ты капитальный красавчик! Наши поздравления!

— Поздравляю, Владимир, за тебя болел и переживал весь Новосибирск.

— Ждем с Кубком в Новосибирске!

— Теперь Новосибирск увидит Кубок Стэнли! Наши поздравления! Красавец!

— Володя Тарасенко, мы гордимся тобой!

На фото с друзьми Тарасенко также улыбается во весь рот. Фото: instagram.com/vt9191.

ИСТОЧНИК KP.RU