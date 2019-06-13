2019-06-13T06:31:26+03:00
Общество

Принес удачу: команда Тарасенко впервые стала обладателем Кубка Стэнли

Передача нападающего Владимира Тарасенко помогла «Сент-Луису» выиграть первый в истории Кубок Стэнли
Надежда ЯРКОВА
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Команда Владимира Тарасенко впервые стала чемпионом НХЛ. Фото: www.nhl.com.Команда Владимира Тарасенко впервые стала чемпионом НХЛ. Фото: www.nhl.com.
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Команда «Сент-Луис Блюз», в которой играет российский форвард Владимир Тарасенко, впервые стала чемпионом НХЛ.

— Седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2019 прошел в ночь на 13 июня на стадионе «Ти-Ди Гарден». В решающей борьбе за кубок сошлись «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз». Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу команды Владимира Тарасенко, который также отличился в игре результативной подачей. Эта победа помогла «Сент-Луису» выиграть Кубок Стэнли, который для команды стал первым в истории, — отметили в КХЛ.

Напомним, воспитанник «Сибири» Владимир Тарасенко впервые выступает в финале Кубка Стэнли, но уже вошел в историю американской команды, забив рекордное число голов. Благодаря этому команда впервые за 49 лет вышла в финал Кубка Стэнли. В играх текущего плей-офф Тарасенко набрал рекордное количество очков. А 7 июня Владимир Тарасенко стал папой второй раз. У него родился сын, которого фанаты предложили назвать Стэнли. Теперь уж хоккеист точно задумается над таким вариантом имени!

ИСТОЧНИК KP.RU

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