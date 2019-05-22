Идет на рекорд: хоккеист Владимир Тарасенко вошел в тройку лучших игроков «Сент-Луис», забив 30 голов

22 Май 09:14 2019-05-22T09:14:31+03:00

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Воспитанник новосибирской хоккейной школы Владимир Тарасенко вошел в историю американской команды, забив рекордное число голов. Игра между «Сент-Луис Блюз» и «Сан-Хосе Шаркс» закончилась с разгромным счетом 5:1 в пользу «Сент-Луиса». Благодаря этому команда впервые за 49 лет вышла в финал Кубка Стэнли.

— Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко забил шайбу в финальном матче Западной конференции, — об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в «Твиттере».

Отмечают, что воспитанник ХК «Сибирь» Владимир Тарасенко вышел на третье место в истории американской команды «Сент-Луиса» по голам. Он забросил шайбы в каждом из шести матчей конференции, в общей сложности забив 30 голов в плей-офф. Таким образом, он занял место в тройке лучших игроков: Бретту Халлу, на счету которого 67 голов и Берни Федерико, который забил 35 шайб.

Также Владимир Тарасенко вошел в тройку лучших игроков дня в Национальной хоккейной лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU