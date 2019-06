«Назови его Стэнли» - у хоккеиста «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко родился сын

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-08T14:04:20+03:00

У Владимира Тарасенко родился сын. Об этом в Instagram рассказала супруга нападающего Яна.

«Our little boy, welcome to the World 07.06.2019», - написала счастливая мать и выложила фотографию с младенцем.

Это уже второй общий ребенок в семье Тарасенко. Также супруги воспитывают сына Яны Марка.

Владимир раньше играл в хоккейном клубе «Сибирь». Теперь он – нападающий американского «Сент-Луис» по прозвищу «русский танк».

Комментаторы поздравляют семью в соцсети, а некоторые дают Яне совет, какое имя дать ребенку.

«Назови его Стэнли!»

«Поздравляю ... Назовите его Стэнли!

«Вова! Сделай завтра двойной праздник! Вот это мотивация! Поздравления вашей семье!»

Команда «Сент-Луис» борется в НХЛ за Кубок Стэнли. Пожелания, несомненно, связанные с этим состязанием и очередной игрой.

ИСТОЧНИК KP.RU