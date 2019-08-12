«Сама ушла от мужа»: стали известны причины исчезновения матери с пятилетним сыном

СЕГОДНЯ 05:36 2019-08-12T05:36:34+03:00

Вышла на связь Елена Ч., которая исчезла вместе с ребенком. Ее два дня искали волонтеры «ДоброСпаса»

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске подходят к завершению поиски Елены Ч., на ориентировках она была изображена вместе с пятилетним сыном. Скорее всего, женщина вместе с ребенком добровольно ушла из дома из-за конфликтов в семье.

— Сейчас помощь в поиске никакая не нужна. Нами сделана рассылка по соцсетям. Откликнулись люди, которые знали супругов — пропавшую Лену и ее мужа Равиля. Кроме того, сам муж пропавшей женщины, Равиль, сообщил нам, что в воскресенье, 11 августа, его жена позвонила своему брату. Что конкретно она ему сказала, неизвестно. Непосредственно с мужем Лена разговаривать не стала, — рассказала журналисту КП-Новосибирск координатор поиска Жанна Дорошенко.

Девушка уточнила, что волонтеры по-прежнему не располагают информацией, где конкретно могут находиться мать с ребенком, поэтому активные поиски в принципе невозможны:

— Нам неизвестна отправная точка, с которой можно начинать искать пропавших. И это, по всей видимости, не требуется. Говорят, что жена сама ушла от мужа. Про состояние ребенка у нас также никакой информации нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чтобы найти пропавшего пенсионера, над Новосибирском подняли квадрокоптер

Александр Васильевич Бородин пропал в субботу, 10 августа, в Калининском районе. 72-летний пенсионер проживал в микрорайоне Пашино, в день исчезновения, он просто вышел из дома и не вернулся назад (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU