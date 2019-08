«Сибирские Мальдивы» продают: золу из «озера» можно будет купить на сувениры

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-06T15:37:30+03:00

Как сообщил главный инженер ТЭЦ-5 Юрий Скрябин, скоро новосибирцы смогут купить золу со знаменитых «сибирских Мальдив». Это нужно, чтобы продлить жизнь золоотвалу.

— Прежний золоотвал прослужил нам 22 года, когда он был заполнен и зола вытеснила всю воду из технического озера, мы нашли другой овраг, поставили дамбу — получился золоотвал. Это его сейчас в народе называют «сибирскими Мальдивами». Процесс таков: год за годом зола укладывается, когда не остается места для воды, мы проводим рекультивацию и ищем новый объект, снова подводим к нему все коммуникации. У нас есть проект разгрузки «озера». Будем продавать золошлаковые материалы для строительства дорог, укрепления берегов оврагов и так далее. Сейчас ждем заключение экологической экспертизы. Надеемся получить документ к концу года. У этого «озера» будет долгая жизнь, — отметил Юрий Скрябин.

Напомним, золоотвал «сибирские Мальдивы» получил свою популярность за бирюзовый цвет воды. Вскоре на берегу водоема было не протолкнуться от инстаграмщиков, желающих сделать «вкусные» снимки. Ажиотаж был такой, что СГК строго настрого запретило посещать «озеро», ведь технический водоем прежде всего гидросооружение и промышленный объект. Но потом компания взяла паузу подумать: возможно, скоро на «сибирских Мальдивах» появится смотровая площадка и локации для фото.

ИСТОЧНИК KP.RU