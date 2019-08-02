2019-08-02T16:37:56+03:00
Общество

Рай для инстаграмщиков: «сибирские Мальдивы» планируют открыть для туристов

От желающие приехать ради селфи на «сибирские Мальдивы» отбоя нет
Ульяна ДЖАНКОВА
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Возможно, инстаграмщики снова вернутся на берега бирюзового озераВозможно, инстаграмщики снова вернутся на берега бирюзового озераФото: Алена МАРТЫНОВА
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«Сибирские Мальдивы» – мечта любого инстаграмщика. Даже запрет и охрана не стали препятствием для сибиряков.

И вот, хорошая новость: веянию моды, похоже, смогут помочь. Планы грандиозные - смотровая площадка и удобные локации для фото. Главное, чтоб было безопасно, ведь золоотвал является промышленной площадкой ТЭЦ-5. Такое предложение сделал Сергей Нешумов, начальник департамента информационной политики правительства Новосибирской области.

- Раз народ идет, значит надо организовать площадку или выработать механизм посещения. Если процесс сложно остановить, его нужно возглавить. Золоотвал не туристический объект, но СГК — прогрессивная компания, поэтому, надеюсь, они пойдут нам навстречу, - подчеркнул Сергей Нешумов.

Анастасия Ивашина, начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма Министерства экономического развития Новосибирской области также поддержала идею и отметила, что не свойственная Сибири бирюзовая вода заинтересовала общественность:

- На контрасте получился такой резонанс. Поток людей, рвущихся сделать красивые снимки сложно удержать. Но эта история может сыграть нам на руку, грамотно подойдя к решению проблемы, можно развить туристический поток, как из России, так и иностранцев, - отметила Анастасия Ивашина.

Юрий Кротов, главный инженер Новосибирского филиала СГК, напомнил, что это производственная территория, и она не приспособлена для туристов. В выходные в день охрана ловит больше 200 нарушителей запрета. Однако, согласился подумать над предложением.

О том, как появилось уникальное озеро в Сибири, почему оно цвета Мальдив и ядовитая ли вода в нем, читайте во вторник, 6 августа, на нашем сайте и в ежедневном выпуске «КП Новосибирск».

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Сибирь — самое удаленное место от моря, но именно здесь в последний месяц наблюдается небывалая концентрация снимков на белом побережье. Ищите хештег #СибирскиеМальдивы. «Курорт» в последние месяцы набрал жуткую популярность. О нем заговорили даже иностранные СМИ — The New York Times, ВВС, американский телеканал CNN, британские газеты The Guardian и Mirror. Но вскоре «райское» место закрыли для посещения. Ведь прекрасное озеро — это на самом деле, золоотвал ТЭЦ-5. Корреспонденты КП-Новосибирск решили сделать подборку самых ярких фотокарточек.

(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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