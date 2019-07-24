Авиашоу в Мочище 2019: программа мероприятия из-за смога не изменится

СЕГОДНЯ 19:17 2019-07-24T19:17:57+03:00

На этот вопрос об авиашоу в Мочище 2019 ответил директор аэродрома

Изменить размер текста: A A

В новосибирских СМИ появилась информация о том, что программа авиашоу в Мочище 2019 будет урезана из-за смога, который несколько дней окутывает город. Однако директор аэродрома Мочище Александр Осокин опроверг эту информацию и заявил, что план выступлений с полетами пока остается без изменений.

— На данный момент нельзя сказать что-либо об изменении программы на авиашоу, — пояснил Александр Осокин. — Мы не можем точно знать, как будут обстоять дела с погодой в воскресенье 28 июля. Поэтому и вносить корректировки в выступления летчиков тоже пока нет смысла.

По словам директора аэродрома, авиашоу приходилось проводить и в гораздо более неблагоприятных условиях. А все вопросы об изменении программы решались уже на месте в день проведения мероприятия. Поэтому, если в этом году заявленное расписание и будет как-либо скорректировано, то узнать об этом можно будет только в воскресенье.

Александр Осокин также отметил, что информация, которая появилась в новосибирских средствах массовой информации, является недостоверной, и по его словам, никто из организаторов авиашоу не сообщал об изменениях в программе, вызванных погодными условиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авиашоу в Мочище 2019: известны дата и состав участников

Дата события — 28 июля, на Авиашоу в Мочище 2019 можно будет увидеть порядка 80 самолетов и вертолетов(подробнее)

Авиашоу в Мочище 2019: программа праздника, как добраться

На авиашоу в Мочище 2019 зрители увидят не только истребители, но и самолет «ночных ведьм» и старинный Douglas . Дата проведения, программа праздника, как добраться — в нашей афише(подробнее)

Авиашоу в Мочище 2019: как добраться на электричке

В день авиашоу в Мочище 2019 проблем, как добраться на электричке, не будет: для сибиряков пустят дополнительные составы(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU