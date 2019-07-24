2019-07-24T19:17:57+03:00
Общество

Авиашоу в Мочище 2019: программа мероприятия из-за смога не изменится

На этот вопрос об авиашоу в Мочище 2019 ответил директор аэродрома
Алена КУЛЕШОВА
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Программа на авиашоу в Мочище 2019 остается без изменений.Программа на авиашоу в Мочище 2019 остается без изменений.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В новосибирских СМИ появилась информация о том, что программа авиашоу в Мочище 2019 будет урезана из-за смога, который несколько дней окутывает город. Однако директор аэродрома Мочище Александр Осокин опроверг эту информацию и заявил, что план выступлений с полетами пока остается без изменений.

— На данный момент нельзя сказать что-либо об изменении программы на авиашоу, — пояснил Александр Осокин. — Мы не можем точно знать, как будут обстоять дела с погодой в воскресенье 28 июля. Поэтому и вносить корректировки в выступления летчиков тоже пока нет смысла.

По словам директора аэродрома, авиашоу приходилось проводить и в гораздо более неблагоприятных условиях. А все вопросы об изменении программы решались уже на месте в день проведения мероприятия. Поэтому, если в этом году заявленное расписание и будет как-либо скорректировано, то узнать об этом можно будет только в воскресенье.

Александр Осокин также отметил, что информация, которая появилась в новосибирских средствах массовой информации, является недостоверной, и по его словам, никто из организаторов авиашоу не сообщал об изменениях в программе, вызванных погодными условиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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