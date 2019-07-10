Авиашоу в Мочище 2019: программа праздника, как добраться

Авиашоу 2019 в Мочище в этом году пройдет 28 июля: сибиряки увидят в небе над аэродромом более 90 воздушных судов, выступления парашютистов и купольных акробатов и даже запустят воздушных змеев. Самая полная программа праздника, как добраться – все эти подсказки вы найдете в нашем материале.

В НЕБЕ – САМОЛЕТ, КОТОРОМУ 72 ГОДА...

Сам праздник начнется с 9 утра. Главным раритетом на авиашоу будет самолет Douglas 1947 года выпуска: борт, которому 72 года, прилетит в Новосибирск из Сургута. Причем его владелец денег за свое выступление не берет: ему оплачивают только горюче-смазочные материалы.

- Еще из старинной техники сибиряки увидят По-2: на таком тихоходном бомбадировщике знаменитые «ночные ведьмы» громили немцев, - рассказывает Александр Осокин, руководитель аэродрома Мочище.

Будет там и МИ-1 – первый серийный советский вертолет, а пилотажная группа «Барсы» продемонстрирует Як-18, Як-52, Як-55.

Выступит на авиашоу и авиационная пилотажная группа «Соколы России» ИЗ Липецка: они продемонстрируют уже современный истребитель СУ-35. Пилоты из группы вязьменской группы«Русь» пролетят на истребителе Л-39. А еще зрители увидят воздушные шары, мотопарапланы и выступление авиамоделистов.

… А НА ЗЕМЛЕ - СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

Взлетать и приземляться самолеты будут под аккомпанемент симфонического оркестра, который сыграет любимые многими классические мелодии.

- Еще зрителей ждет выставка техники времен Великой Отечественной войны, ретромобилей разных лет, техники байк-клубов, а также ярмарка сувенирной продукции, - продолжает Александр Осокин, руководитель аэродрома Мочище.

Также во время шоу будет работать полевая кухня и детские аттракционы.

ВАЖНО

Как добраться?

Вариант №1

Автобус

Без остановок до шоу можно добраться на автобусе. Который предоставляет компания «Олимпия-Райзен-Сибирь».

Отправляться автобусы будут с двух остановок: от «Площади Калинина» - в 8.00 и «Гостиницы «Золотая долина» в Академгородке - в 7.00.

Цена билетов: если вы отправляетесь с «Площади Калинина», то билет обойдется в 400 руб. (в обе стороны), для детей (от 2 до 14 лет) - 350 руб. (в обе стороны). В одну сторону билет стоит 200 руб. Если вы отправляетесь из Академгородка, то билет обойдется в 600 руб. (в обе стороны), для детей (от 2 до 14 лет) - 550 руб. (в обе стороны). В одну сторону билет стоит 300 рублей.

Обратно эти же автобусы поедут в 15.00.

Ноесли хотите сэкономить, то до остановки «Станция Мочище» и на обычных рейсовых автобусах - № 130, 189.

Вариант №2

Электричка

Специально в день шоу пустят дополнительные электрички: проезд от вокзала «Новосибирск-главный» для взрослых обойдется в 38 рублей, для детей – 10 рублей. Уточнить расписание можно получить по телефонам: 050, (383) 229-25-67, а также на официальном сайте компании «Экспресс-пригород».