Авиашоу в Мочище 2019: известны дата и состав участников

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-04T12:17:27+03:00

Дата события — 28 июля, на Авиашоу в Мочище 2019 можно будет увидеть порядка 80 самолетов и вертолетов

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Авиашоу в Мочище 2019 состоится 28 июля в последнее воскресение месяца. Тема и название праздника — «Мы патриоты своей страны». Ежегодное шоу собирает сотни зрителей из Новосибирска, на него приезжают люди из других регионов.

— В Этом году праздник будет посвящен сразу двум значимым датам: 105 годовщину отмечает ПВО России и 90 лет исполнится Гражданской авиации Сибири, — комментируют в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Участниками мероприятия станут авиационные компании и частные пилоты. На празднике ожидается около 400 участников. Новосибирцы смогут увидеть 80 самолетов и вертолетов, 70 парашютистов и не только. В качестве музыкального сопровождения приглашен Новосибирский симфонический оркестр.

Напомним, что авиашоу в Мочище имеет общероссийский масштаб. В этом году оно попало в топ-200 самых важных событий России. В прошлом году праздник посетили десятки тысяч человек. Проще всего добраться до места проведения шоу на электропоезде, нужно выйти на станции Мочище. Также в этом году было заявлено о специальном автобусном рейсе из Академгородка.

ИСТОЧНИК KP.RU