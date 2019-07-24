2019-07-24T08:09:55+03:00
Происшествия

Хромого педофила поймали в Новосибирске: полицейские ищут его возможных жертв

Мужчина проживает в Октябрьском районе и нигде не работает
Надежда ЯРКОВА
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Педофил проживал в том же районе, где и совершил преступление. Фото: МВД по Новосибирской области.Педофил проживал в том же районе, где и совершил преступление. Фото: МВД по Новосибирской области.
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В Новосибирске полицейским удалось поймать педофила, который в июле этого года надругался над ребенком в Октябрьском районе.

— Задержанному мужчине 40 лет. Проживает сам в Октябрьском районе, там и совершал нападения. Нигде не работает, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Напомним, свое преступление он совершил 1 июля возле дома №265 по улице Добролюбова, где надругался над ребенком. Тогда же полиция дала ориентировку, что у него веснушки под глазами, на правой руке татуировка, а на верхней челюсти у него нет зуба. При ходьбе заметно хромает. И вот, спустя три недели его удалось задержать.

— Сейчас его проверяют на причастность к другим возможным преступлениям, в этом же районе, — добавили в МВД.

Всех, кто пострадал от этого мужчины, просят обратиться в полицию по телефонам: (383) 232-21-81-80, 232-82-58, 8-913-891-37-10. Анонимность гарантируется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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