2019-07-17T16:01:09+03:00
Происшествия

«Казался адекватным мужиком»: в Новосибирске судят педофила, который больше 100 раз надругался над детьми

На счету мужчины 123 эпизода насилия над несовершеннолетними
Анастасия САМАРЦЕВА
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Преступник живет в Здвинском районе. Фото: Архив "КП"Преступник живет в Здвинском районе. Фото: Архив "КП"
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В Здвинском районе поймали педофила. Доволенский районный суд инкриминирует 52-летнему мужчине 49 эпизодов изнасилования и 74 эпизода насилия над несовершеннолетними.

— Рассмотрение уголовного дела в общем порядке назначено в соответствии со ст. 241 УПК РФ в закрытом судебном заседании, — говорят в Доволенском районном суде.

Местный житель рассказал КП-Новосибирск об этом деле. По его словам, 52-летний мужчина выглядел адекватным — обычный сельский работяга, никто не подозревал, что он занимается подобным. Тем более, никто не мог поверить, что их сосед совершил более сотни насильственных эпизодов:

— Где то с полгода назад его зацепили и начали распутывать, на первых порах сознавался — вроде, что-то около 5-8 детей. Там по факту и доказали всего 2-3 девчонки, и все эти цифры непонятно откуда, — недоумевает источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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