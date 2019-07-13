2019-07-13T10:35:10+03:00
Происшествия

Новосибирские полицейские ищут хромого педофила, надругавшегося над ребенком

Особая примета преступника: у него нет зуба, зато есть татуировка
Татьяна СОЛОВОВА
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Вглядитесь в лицо этого мужчины: это подозревают в надругательстве над ребенком. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской новости.Вглядитесь в лицо этого мужчины: это подозревают в надругательстве над ребенком. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской новости.
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Полицейские ищут новосибирца, который 1 июля надругался над ребенком возле дома №265 по улице Добролюбова.

- Приметы подозреваемого такие: на вид 40 лет, рост 165 сантиметров. Волосы светлые, под глазами веснушки, на правой руке у него есть татуировка- описывают в ГУ МВД России по Новосибирской области. – На верхней челюсти у него нет зуба, а на правой руке у него есть татуировка.

В тот момент, когда он напал на ребенка, он был в джинсовые шорты, белую футболка с рисунком (это был квадрат либо прямоугольник – прим. авт.).

Еще важный момент: преступник очень полный, при ходьбе он хромает. Вероятно, находится в Октябрьском районе Новосибирска.

Всех, кто знает этого человека либо видел его, просят обратиться в полицию по тел. (383) 232-21-81-80, 232-82-58, 8-913-891-37-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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