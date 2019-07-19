2019-07-19T09:08:08+03:00
Общество

Нашли место: сибирячка показала дерзкие танцы на пешеходном переходе

Девушки успели станцевать, пока переходили дорогу по «зебре»
Надежда ЯРКОВА
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Девушки устроили танцы посреди дороги. Стоп-кадр с видео: instagram.com/dubkovapo.Девушки устроили танцы посреди дороги. Стоп-кадр с видео: instagram.com/dubkovapo.
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Танцовщица Полина Дубкова не так давно переехала из Новосибирска в Москву, откуда продолжает радовать поклонников своими видео в «Инстаграме». Вот и в этот раз, вместе с напарницей они устроили танцы прямо посреди пешеходного перехода. И музыку они для этого выбрали энергичную исполнителя Roberto Kan — Herror.

— Раскачали пешеходный, — так подписала свое новое видео сама сибирячка.

Ролик всего за два дня набрал более 260 тысяч просмотров. Поклонники творчества Полины как всегда по достоинству оценили новое отвязное видео подружек-хулиганок. Вот что они пишут в комментариях:

— Четкие девушки.

— Красивый танец. Бомбовые малышки.

— Необычно! Очередной огонь, достойно уважения!

— Как всегда невероятная и восхитительная.

Нашлись и те, кто переживали за сибирячку:

— Не боялись, что машина собьет?

— Это хорошо, что машин не было. А то в последнее время много в конце видео непредвиденных ситуаций.

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Сибирячка показала дерзкие танцы на пешеходном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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