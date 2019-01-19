«Все круто, но белые лосины полнят»: сибирячка показала откровенный танец под «Запах снов»

СЕГОДНЯ 17:55 2019-01-19T17:56:03+03:00

Танец Полины поклонникам понравился, но ее лосины - нет. Фото: https://www.instagram.com/dubkovapo/

Ролик Полины Дубковой за сутки набрал более 213 тысяч просмотров

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Танцовщица Полина Дубкова переехала из Новосибирска в Москву всего несколько месяцев назад, но в ее «Инстаграме» уже сотни тысяч столичных подписчиков. Поэтому перед тем как, как выложить новый ролик, девушка выложила пост с фото и написала:

- Как только эта фотка наберёт 75тысяч лайков, выложу видео с танцем «Запах Снов».

Снимок быстро набрал 81 тысячу лайков, и девушка свое обещание: выложила свой новый ролик. Правда, мнения подписчиков о нем разделились:

- Как же круто, огонь просто! - хвалят одни.

- Самая лучшая! Танец в ее исполнении – огонь! Шик, девчонки супер – восхищаются другие.

Но нашлись и те, кто поругали Полину, причем за ее внешний вид:

- Сам танец, твое лицо в нем – все очень красиво. Но такой танец лучше было бы показать в какой то другой одежде, не в спортивной, - озвучивают свое замечание подписчики.

- Белые шорты и лосины тебя полнят, - критикуют выбор Полины ее поклонники.