«Все круто, но белые лосины полнят»: сибирячка показала откровенный танец под «Запах снов»
Танцовщица Полина Дубкова переехала из Новосибирска в Москву всего несколько месяцев назад, но в ее «Инстаграме» уже сотни тысяч столичных подписчиков. Поэтому перед тем как, как выложить новый ролик, девушка выложила пост с фото и написала:
- Как только эта фотка наберёт 75тысяч лайков, выложу видео с танцем «Запах Снов».
Снимок быстро набрал 81 тысячу лайков, и девушка свое обещание: выложила свой новый ролик. Правда, мнения подписчиков о нем разделились:
- Как же круто, огонь просто! - хвалят одни.
- Самая лучшая! Танец в ее исполнении – огонь! Шик, девчонки супер – восхищаются другие.
Но нашлись и те, кто поругали Полину, причем за ее внешний вид:
- Сам танец, твое лицо в нем – все очень красиво. Но такой танец лучше было бы показать в какой то другой одежде, не в спортивной, - озвучивают свое замечание подписчики.
- Белые шорты и лосины тебя полнят, - критикуют выбор Полины ее поклонники.
Сибирячка показала откровенный танец под «Запах снов».