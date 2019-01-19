2019-01-19T17:56:03+03:00
Общество

«Все круто, но белые лосины полнят»: сибирячка показала откровенный танец под «Запах снов»

Ролик Полины Дубковой за сутки набрал более 213 тысяч просмотров
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Танец Полины поклонникам понравился, но ее лосины - нет. Фото: https://www.instagram.com/dubkovapo/Танец Полины поклонникам понравился, но ее лосины - нет. Фото: https://www.instagram.com/dubkovapo/
Изменить размер текста:

Танцовщица Полина Дубкова переехала из Новосибирска в Москву всего несколько месяцев назад, но в ее «Инстаграме» уже сотни тысяч столичных подписчиков. Поэтому перед тем как, как выложить новый ролик, девушка выложила пост с фото и написала:

- Как только эта фотка наберёт 75тысяч лайков, выложу видео с танцем «Запах Снов».

Снимок быстро набрал 81 тысячу лайков, и девушка свое обещание: выложила свой новый ролик. Правда, мнения подписчиков о нем разделились:

- Как же круто, огонь просто! - хвалят одни.

- Самая лучшая! Танец в ее исполнении – огонь! Шик, девчонки супер – восхищаются другие.

Но нашлись и те, кто поругали Полину, причем за ее внешний вид:

- Сам танец, твое лицо в нем – все очень красиво. Но такой танец лучше было бы показать в какой то другой одежде, не в спортивной, - озвучивают свое замечание подписчики.

- Белые шорты и лосины тебя полнят, - критикуют выбор Полины ее поклонники.

Сибирячка показала откровенный танец под «Запах снов».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Куда смотрели оба?»: в Новосибирске трактор протаранил троллейбус
Крещение 2019: более 17 тысяч новосибирцев окунулись в купели
Бил металлической трубой: новосибирец дважды ограбил своего знакомого
В Новосибирске столкнулись пять автомобилей: пострадал человек
Потерял сознание в авто: спасатели помогли мужчине, которому стало плохо в собственной машине
Ребенок беременной женщины, совершившей суицид в новосибирской больнице, умер
В Новосибирске беременная женщина совершила самоубийство в больнице
Погода на день в Новосибирске: в Крещение будет минус 5 градусов
«Люди жизнь спасают, а тут такое дикарье»: неадекватный новосибирец громил машину «Скорой помощи»
Крещение–2019: новосибирцы выстроились в очередь к купели
Собакасумкин: в новосибирском метро появилась девушка с необычным аксессуаром