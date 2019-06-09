«Прикольно, но очень неловко»: сибирячка устроила танцы в супермаркете
Танцовщица Полина Дубкова родом из Новосибирска, но сейчас живет в Москве. Сибирячка учит столичных девушек танцевать и снимает веселые ролики для «Инстаграма». В своем новом видео Полина решила станцевать вместе со звездой проекта «Песни на ТНТ» Региной Рахимовой.
Сибирячка устроила танцы в супермаркете.
В кадре девушки ритмично «гуляют» по «Ашану»: разворот корпуса возле порошков, волна возле брокколи, приседания возле газировки.
— Покупатели интересовались, что происходит. Кто-то просил сфотографироваться вместе. Особо бурных реакций не было. Просто смотрели и улыбались, — рассказывает Полина.
В сети подписчики Полины разделились на два лагеря: часть комментаторов поддержали девушек, а другим видео не понравилось.
— Прикольно, очень круто, но мне бы было так неловко, — отмечают одни.
— Вай, какие редисочки, — шутят другие.
— Хотела бы я вас у себя в магазине увидеть! — пишут третьи.
— Какое не уважение к окружающим! Вам не стыдно в людных местах танцевать, — возмущаются четвертые.
ИСТОЧНИК KP.RU