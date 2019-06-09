«Прикольно, но очень неловко»: сибирячка устроила танцы в супермаркете

СЕГОДНЯ 06:06 2019-06-09T06:06:36+03:00

Полина Дубкова станцевала вместе со звездой проекта «Песни на ТНТ» Региной Рахимовой. Фото: www.instagram.com/dubkovapo.

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Танцовщица Полина Дубкова родом из Новосибирска, но сейчас живет в Москве. Сибирячка учит столичных девушек танцевать и снимает веселые ролики для «Инстаграма». В своем новом видео Полина решила станцевать вместе со звездой проекта «Песни на ТНТ» Региной Рахимовой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/713738" frameborder="0"></iframe> Сибирячка устроила танцы в супермаркете.

В кадре девушки ритмично «гуляют» по «Ашану»: разворот корпуса возле порошков, волна возле брокколи, приседания возле газировки.

— Покупатели интересовались, что происходит. Кто-то просил сфотографироваться вместе. Особо бурных реакций не было. Просто смотрели и улыбались, — рассказывает Полина.

В сети подписчики Полины разделились на два лагеря: часть комментаторов поддержали девушек, а другим видео не понравилось.

— Прикольно, очень круто, но мне бы было так неловко, — отмечают одни.

— Вай, какие редисочки, — шутят другие.

— Хотела бы я вас у себя в магазине увидеть! — пишут третьи.

— Какое не уважение к окружающим! Вам не стыдно в людных местах танцевать, — возмущаются четвертые.

ИСТОЧНИК KP.RU