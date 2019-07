Стало известно, как хоккеист Владимир Тарасенко назвал сына. Попробуйте угадать!

СЕГОДНЯ 16:47 2019-07-18T17:42:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Долго болельщики гадали, как хоккеист Владимир Тарасенко назовет своего второго сына. Мальчик родился 7 июня: ровно за шесть дней до того, как его папа выиграл главный хоккейный трофей - кубок Стэнли. Бабушка спортсмена предложила в честь победы назвать правнука Стэнли, но Владимир с женой Яной решили иначе.

- Правнука назвали Артемом, - рассказал Владимир Алексеевич, дедушка спортсмена. - Артем Владимирович Тарасенко растет!

- Это имя как-то связано с историей вашей семьи? Или семьи Яны?

- Нет, просто внуку и Яне именно оно понравилось. Выбрали имя они сами: нам потом сказали.

- С малышом и мамой все в порядке?

- Да, недавно общались: все у них хорошо!

- А приехать в Новосибирск Владимир с семьей в ближайшее время собирается?

- Да, в начале августа должны прилететь!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Стэнли Владимирович Тарасенко! Это бабушка придумала»: сына хоккеиста «Сент-Луис» могут назвать в честь кубка

«Our little boy, welcome to the World 07.06.2019», - написала счастливая мама Яна Тарасенко в «Инстаграме». Рост малыша – 52 сантиметра, вес – 3 килограмма 300 граммов (подробности).

«Он был на уколах, скрывал боль в плече»: Владимир Тарасенко выиграл Кубок Стэнли

Бабушка и дедушка чемпиона откровенно рассказали о его детстве и о том, что хоккеисту в финале пришлось выйти на лед с серьезной травмой (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU