2019-07-18T17:42:22+03:00
Общество

Стало известно, как хоккеист Владимир Тарасенко назвал сына. Попробуйте угадать!

Имя своего правнука корреспондентам КП-Новосибирск раскрыл дедушка спортсмена
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Владимир Тарасенко сфотографировал фнука в кубке по просьбе дедушки. Фото: Фото: www.instagram.com/tarasenko.yana/Владимир Тарасенко сфотографировал фнука в кубке по просьбе дедушки. Фото: Фото: www.instagram.com/tarasenko.yana/
Изменить размер текста:

Долго болельщики гадали, как хоккеист Владимир Тарасенко назовет своего второго сына. Мальчик родился 7 июня: ровно за шесть дней до того, как его папа выиграл главный хоккейный трофей - кубок Стэнли. Бабушка спортсмена предложила в честь победы назвать правнука Стэнли, но Владимир с женой Яной решили иначе.

- Правнука назвали Артемом, - рассказал Владимир Алексеевич, дедушка спортсмена. - Артем Владимирович Тарасенко растет!

- Это имя как-то связано с историей вашей семьи? Или семьи Яны?

- Нет, просто внуку и Яне именно оно понравилось. Выбрали имя они сами: нам потом сказали.

- С малышом и мамой все в порядке?

- Да, недавно общались: все у них хорошо!

- А приехать в Новосибирск Владимир с семьей в ближайшее время собирается?

- Да, в начале августа должны прилететь!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Стэнли Владимирович Тарасенко! Это бабушка придумала»: сына хоккеиста «Сент-Луис» могут назвать в честь кубка

«Our little boy, welcome to the World 07.06.2019», - написала счастливая мама Яна Тарасенко в «Инстаграме». Рост малыша – 52 сантиметра, вес – 3 килограмма 300 граммов (подробности).

«Он был на уколах, скрывал боль в плече»: Владимир Тарасенко выиграл Кубок Стэнли

Бабушка и дедушка чемпиона откровенно рассказали о его детстве и о том, что хоккеисту в финале пришлось выйти на лед с серьезной травмой (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутаты вступились за исторические здания: строить рядом с ними разрешат не всем
Сошел с рельсов у оперного: 13-ый трамвай снова отличился своей «невезучестью»
«Ей стало плохо»: сибирячка попала под трамвай, но водителя не винит
Кто даст больше? Cибирячка выставила на аукцион телефон с откровенными фото
«Буренка-экспресс»: корова в машине позабавила соцсети
«Гвардейцы» убедили молодежь не пить
Дипломатов не учим: новосибирский вуз лишили аккредитации по двум направлениям
В память о победе: новосибирские подростки-патриотки отправились в поход, посвященный освобождению страны от фашистов
Беспомощные детки: волонтер выкармливает совят, которых нашли в поле
Подборка летних туров от турагенства «Лечу Куда Хочу»
И мы этим дышим! В новосибирском воздухе нашли ядовитые вещества
Погрузились в темноту: девушки с завязанными глазами станцевали «на ощупь»
Вход в подземелье: в Новосибирске дожди размыли глубокую дыру в асфальте
Цвет имеет значение: новосибирские парламентарии предложили перекрасить такси
«Лучше, чем в бутылке»: новосибирцам посоветовали пить воду из-под крана
«Надеюсь, что общительный косоглазик остался»: новосибирцы переживают за переехавших в Европу манулов
От промышленности до культуры: Новосибирская область подписал план сотрудничества с Белоруссией