Все теперь хэштег: сибиряки переименовали группы в соцсетях в поддержку директора школы, которую хотят уволить

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-15T10:16:00+03:00

В селе под Новосибирском школьники, а теперь и их родители встали стеной на защиту директора местной сельской школы

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Жители Чанов, что в Новосибирской области, переименовали в лозунг — «Верните Галину Васильевну» все группы в соцсетях. Таким способом они решили бороться за директора местной школы, которую хотят уволить.

— В Чанах все крупные паблики в соцсетях переименовали на «Верните Галину Васильевну» под хештегом: #ВернитеГалинуВасильевну. Люди каждый день выходят на акции протеста, присоединились другие города: Хабаровск, Алтай, Куйбышев, Новосибирск. При этом глава администрации как будто этого не видит и не слышит, — рассказал КП — Новосибирск общественник из Чанов Армен-Сергеевич Аракелов.

Несмотря на усилия родителей, да и всех жителей села, ситуация пока не поменялась. Сегодня общественники понесут в поссовет уведомление на пикеты в центре района.

— Родители при этом настроены решительно и намерены дойти до перекрытия трассы, если это понадобится, — добавил Аракелов.

Ранее мы рассказывали, что администрация района не хочет продлевать контракт с директором школы в селе Моховое так как ей уже 65 лет. Но по некоторым данным, она просто перешла дорогу ради детей. Галина Васильевна Чужаева возглавляет эту школу 41 год. Ее предмет — математика, у нее высшая категория, как у директора и педагога.

Как говорят родители, именно этот человек поднял школу, соорудил здесь маленький коммунизм, а в последние годы и вовсе начал добиваться постройки нового здания, после чего, собственно, и последовало увольнение.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/720201" frameborder="0"></iframe> Сибиряки переименовали группы в соцсетях в поддержку директора школы, которую хотят уволить.

ИСТОЧНИК KP.RU