2019-07-07T13:29:14+03:00
Общество

Хэштег — верните: школьники устроили трогательный флешмоб в поддержку директора школы, которую хотят уволить

Администрация района не хочет продлевать контракт с директором, так как ей уже 65 лет
Надежда ЯРКОВА
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Школьники решили поддержать директора школы. Фото: СОЦСЕТИ.Школьники решили поддержать директора школы. Фото: СОЦСЕТИ.
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Ученики школы в селе Моховое, что в Чанах Новосибирской области запустили флешмоб -акцию, чтобы помочь директору их школы, которую хотят уволить.

Ученики активно участвуют в флешмобе. Фото: СОЦСЕТИ.

Ученики активно участвуют в флешмобе. Фото: СОЦСЕТИ.

— Администрация района не хочет продлевать контракт так как ей уже 65 лет, но по некоторым данным она просто перешла дорогу ради детей. Она всегда шла против их воли и делала так, как лучше для детей. Ее предмет — математика, у нее высшая категория, как у директора и педагога, — рассказал КПНовосибирск общественник из Чанов Армен-Сергеевич Аракелов.

Дети хотят, чтобы директор осталась в школе. Фото: СОЦСЕТИ.

Дети хотят, чтобы директор осталась в школе. Фото: СОЦСЕТИ.

По словам местных жителей, директор Моховской школы Галина (Гульсифа) Чужаева годами добивалась реконструкции ветхого здания учебного заведения и всегда отстаивала интересы школы и детей, стараясь делать их школьную жизнь активной и интересной. В сельской школе и ее дошкольном учреждении в поселке Моховое учатся более 164 детей.

Ученики школы, а также их родители переживают, что на место опытного человека придет «чужак» и все изменится в худшую сторону. А сейчас школьники, в летние каникулы, заняты тем, что активно пытаются помочь своему директору, устраивая акции и пикеты.

Школа, в которой работает директор Галина Чужаева. Фото: СОЦСЕТИ.

Школа, в которой работает директор Галина Чужаева. Фото: СОЦСЕТИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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