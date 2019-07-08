Верните Галину Васильевну: директора сельской школы отправляют на пенсию, но дети решили спасти любимого учителя

Село Моховое находится в Чановском районе Новосибирской области. Райцентр Чаны - в пяти минутах езды. Официально - другой населенный пункт, однако почему-то даже в Чанах котируется именно эта маленькая одноэтажная Моховская школа. Родители возят сюда детей не по прописке, а из-за того что здесь действует группа продленного дня, предусмотрено трехразовое бесплатное питание, а еще есть разные кружки и дают хорошее образование.

Ухоженный дворик, свое хозяйство - здесь построили маленький коммунизм. Фото: личный архив.

ХЕШТЕГ #ВЕРНИТЕГАЛИНУВАСИЛЬЕВНУ

41 год эту школу возглавляла директор Галина Васильевна Чужаева. Как говорят родители, именно этот человек поднял школу, соорудил здесь маленький коммунизм, а в последние годы и вовсе начал добиваться постройки нового здания. Полетели письма в региональный минобр, депутатам, а вслед за этим и голова директора.

В районном управлении образования отказались заключать срочный договор с Чужаевой на следующий год. Говорят, пенсионерка она, время пришло, а точнее - вышло!

Директору 65 лет. Возраст немаленький, но Галина Васильевна на пенсию не хочет - говорит, развалят все быстро, ведь учителя и сотрудники часто работают на голом энтузиазме, не за зарплату, а из-за авторитета.

- Как на районные спортивные соревнования по настольному теннису меня отправлять - так я не старая, а как на следующий год директором - все, износилась, - не понимает районные власти директор.

Обвинять директора в перетягивании одеяла на свою сторону несправедливо. Тянут его жители всем селом! Пикеты и флешмобы в соцсетях устраивают и родители, и школьники. Хештег #ВернитеГалинуВасильевну.

Дети пишут имя директора на асфальте. Фото: соцсети.

- Галина Васильевна организовала посадку картофеля на полях за поселком, на приусадебном участке школьники овощи выращивают. Часть продуктов продают на ярмарках, часть отправляют в столовую, поэтому в нашей школе трехразовое питание, - рассказывает Ольга Иванова, мама одного из учеников. - Дети работают, учителя работают, а труд, как известно, воспитывает. И ведь директор сумела найти подход к людям, все понимают, что на благо трудятся.

- Я учился в этой школе с 5-го по 9-й класс и успешно сдал экзамены. До этого я учился четыре года в лицее в Новосибирске, но в Моховской школе обучают намного лучше, чем в том лицее. И здесь никогда не брали и не берут денег с учеников и их родителей. Все подарки, которые дарила на праздники Галина Васильевна, были куплены за счет бюджета школы, а питание вообще бесплатное, - говорит бывший школьник Дмитрий Чернышев.

Организаторские способности Галины Васильевны - это отдельная тема. В течение восьми лет она параллельно со школой занималась еще и местным совхозом. Управляла его делами. Держала хозяйство в крепких руках. А куда деваться - местные власти очень просили. Когда устала и отпустила - тут же пришел «инвестор», распродал все, или «разбазарил», как говорят местные.

Именно эта одноэтажная школа стала настолько привлекательной, что ребятне стало в ней тесно. Фото: личный архив.

«ТАМ РАБОТАЕТ КЛАН РОДСТВЕННИКОВ»

Увольнение директора и ополчение школьников и родителей не прошло тихо. Сельская местность полна слухов. Люди строят догадки, почему директора попросили уйти.

- Там работает весь клан ее родственников: муж, два брата, две снохи - одна из них сторож, две племянницы и один племянник, - это пишут в соцсетях анонимы, но местные жители им тут же отвечают, что все родственники директора - люди работящие, жалоб на них нет.

- Но ведь некоторые родственники - водители автобусов. Я уйду - они уйдут. Кто детей будет возить?.. - вздыхает Галина Васильевна.

Другие жители рассказывают, что на место директора метит жена руководителя районного департамента по ЖКХ. Она недавно окончила педагогический институт, готова по программе «Земский учитель» занять вакантное место.

Но это не все истории, сопровождающие увольнение директора из маленькой сельской школы. У Галины Васильевны есть личная полукриминальная драма, из-за которой ее становится жалко, а из-за поведения местных чиновников начинает подташнивать.

Дети пытаются привлечь внимание к истории с директором в интернете. Фото: соцсети.

ТАЙНА НА МИЛЛИОН

Галина Васильевна согласилась рассказать «КП» - Новосибирск» свою историю, не связанную с педагогикой:

- В 2014 году ко мне пришел друг детства - Камил. Он работал начальником Чановского агроснаба, снабжал предприятия запчастями и техникой. Приватизировал его в 1990-х, а потом развалил, вывез все по частям. После стал предпринимателем, занимался запчастями для тракторов. Может, влез в долги, а может, еще что… Но пришел он ко мне с большой просьбой: «Одолжи миллион рублей. Большие люди поставили меня на счетчик. Меня уже завтра может не быть в живых. Надо перехватить ненадолго. Как поставщики со мной рассчитаются, я тебе все до копейки отдам. Хочешь, на колени встану?» Что я могла ответить? В то время я собиралась взять кредит для ремонта квартиры или постройки дома, ведь живу практически в хибарке. Самый убогий домишко в селе - мой. Вот и говорю ему: «Я беру кредит. Деньги отдам тебе, но ты про меня не забывай».

Чужаева, взявшись однажды помогать, человека уже не бросит. В банке дали кредит только на 700 тысяч рублей, так Галина Васильевна свою знакомую тоже агитировала в помощники - еще один кредит оформили на сумму поменьше.

Камил исправно выплачивал кредиты за сельских дам до мая 2015 года. А потом то ли дела пошли плохо, то ли совесть от него ушла… Пропал человек. Сельской директрисе звонят люди из банков, а от Камила ни слуху ни духу. Пришлось учителю выплачивать оба кредита из своего кармана - почти по 25 тысяч рублей в месяц. С тех пор живет Галина Васильевна на одни авансы, о ремонте больше не помышляет.

История с другом детства имеет небольшое беспросветное продолжение. Он, как физлицо, объявил себя банкротом, шикарный коттедж в Краснообске продал, остальное имуществе переписал на сына, с женой развелся. Директор пошла в суд, там признали взыскать в пользу женщины всю сумму долга с учетом процентов. Но вот только как их вытрясти с банкрота? Пенсия у директора будет 19 тысяч рублей, а выплаты по кредитам - 25 тысяч.

Хештег #ВернитеГалинуВасильевну. Фото: соцсети.

«ГОД МНЕ ОСТАЛОСЬ ПЛАТИТЬ...»

К местным властям Чужаева ходила еще в прошлом году, сообщала о том, в какой капкан угодила. Хочет привлечь прессу к этой проблеме - пусть общественность надавит, пусть найдут уже этого человека, заставят исполнить требования суда. Но начальники отговорили.

- Они сказали, не стоит шумиху поднимать, - вспоминает Галина Васильевна. - У меня здоровье хорошее, поработаю еще несколько лет, кредит чужой выплачу. Год мне осталось платить… И тут такие новости.

Безусловно, то, что Галина Васильевна пришла на помощь другу детства - ее собственное решение. И последствия разгребать только ей. Но ответ чиновников поражает.

- Контракт с директором закончился, и мы не планируем его продлевать. Человек уже официально 20 лет на пенсии. И каждый год мы слышим: «еще один годик», «еще годик». В целом причина в том, что в школе устроено слишком много родственников. Законно ли это, комментировать не берусь, - ответил на наши вопросы глава районного управления образования Валерий Говорунов.

Вот так вышло, что директор маленькой сельской школы стал важной персоной, о которой только и говорят. Причем хорошего - явно больше.

- Вы не пишите, что я работать хочу из-за кредитов. Все-таки это не так. Просто я могу. К тому же боюсь за будущее нашей школы. И надеюсь очень, что у меня получится добиться строительства нового здания, - полна оптимизма заслуженный учитель Российской Федерации и отличник народного просвещения.