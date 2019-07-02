«И что теперь каждого проверять»: охранники ТЦ «Эдем» объяснили, почему допустили стрельбу в Новосибирске
Охранники торгового центра «Эдем» рассказали корреспонденту КП-Новосибирск, почему стала возможна стрельба. В субботу в Новосибирске случилась трагедия: молодой человек застрелил сотрудника KFS, пронеся в торговый центр ружье в чехле от гитары.
— И что теперь каждого проверять? По закону мы не имеем права даже сумку досматривать. А если проводить обыск как в аэропорту, то это займет много времени, — рассказал начальник охраны ТЦ «Эдем».
По словам охраны, каждый день перед выходом на смену с сотрудниками проводится инструктаж, как действовать в чрезвычайной ситуации. Были ли открыты эвакуационные выходы в день трагедии, охрана не уточняет. Сейчас все двери работают. Разбитые стекла вставлены, никаких внештатных проверок не будет.
Напомним, что 29 июня молодой человек открыл стрельбу в зоне фаст-фуда. Он убил нового парня своей девушки, после чего застрелился сам
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ИСТОЧНИК KP.RU