2019-07-02T14:23:07+03:00
Происшествия

«И что теперь каждого проверять»: охранники ТЦ «Эдем» объяснили, почему допустили стрельбу в Новосибирске

Новосибирск прославила стрельба в ТЦ «Эдем», охранники ссылаются на закон, который не позволяет досматривать им даже сумки
Анна ПАШАГИНА
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Торговый центр, где произошла стрельбаТорговый центр, где произошла стрельбаФото: СОЦСЕТИ
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Охранники торгового центра «Эдем» рассказали корреспонденту КП-Новосибирск, почему стала возможна стрельба. В субботу в Новосибирске случилась трагедия: молодой человек застрелил сотрудника KFS, пронеся в торговый центр ружье в чехле от гитары.

— И что теперь каждого проверять? По закону мы не имеем права даже сумку досматривать. А если проводить обыск как в аэропорту, то это займет много времени, — рассказал начальник охраны ТЦ «Эдем».

По словам охраны, каждый день перед выходом на смену с сотрудниками проводится инструктаж, как действовать в чрезвычайной ситуации. Были ли открыты эвакуационные выходы в день трагедии, охрана не уточняет. Сейчас все двери работают. Разбитые стекла вставлены, никаких внештатных проверок не будет.

Напомним, что 29 июня молодой человек открыл стрельбу в зоне фаст-фуда. Он убил нового парня своей девушки, после чего застрелился сам

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Сначала молодой сибиряк намеревался убить инспектора ГИБДД, не выдавшего ему права. Парень даже купил оружие, но близкие не верили в серьезность угроз (подробнее).

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«Все очень просто. Не поделили девушку» — так объяснили поступок стрелка те, кто знаком с ситуацией (подробнее).

«Ружье пронес в чехле от гитары» - подробности преступления в центре «Эдем». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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