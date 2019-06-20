«Он увез ее на лодке»: в СКР рассказали подробности похищения известной спортсменки

СЕГОДНЯ 08:30 2019-06-20T08:42:11+03:00

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Следователи рассказали подробно, как бывший спецназовец похитил свою экс-супругу — известную бегунью Елену Рузляду. По данным СКР, 34-летний мужчина спланировал все заранее.

— Он пришел к ней в квартиру, расположенную в Заельцовском районе города Новосибирска, и угрожая ножом, связал потерпевшую, а также находившегося в квартире мужчину, — сообщает Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области. — Далее злоумышленник переместил потерпевшую из квартиры в автомобиль и вывез в лесополосу на берег реки Обь. Бросив автомобиль, они пересели в лодку, которая была приготовлена заранее, и направились вниз по течению Оби.

"Он связал их двоих, ее упаковал в спортивную сумку": брат Елены Рухляды рассказал о похищении спортсменки 00:00 00:00

На лодке бывшие супруги добрались до поселка Бибиха — это Новосибирский район. По данным КП-Новосибирск, мужчина поставил в поле палатку, а свою бывшую привязал к себе.

— Он привязал ее ногу к своей ноге, — рассказали силовики.

Полицейские сутки искали женщину, в итоге нашли и ее, и пленника. Сейчас с Еленой все в порядке. А следователи ходатайствуют о заключении под стражу ее бывшего мужа.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Елена Рухляда, 33 года, живет в Новосибирске. Сибирячка является призером чемпионатов мира по горному бегу в командном зачете. Также Елена стала серебряным призером чемпионата мира 2011 года по горному бегу в личном первенстве. А в 2017 году - чемпионкой России в скайранинг-марафоне.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Запихал ее в машину и увез: бывший муж подозревается в похищении известной спортсменки

Ровно сутки полиция и волонтеры ищут пропавшую бегунью - 33-летнюю Елену Рухляду. Очевидцы утверждают: ее похитил бывший муж , Ярослав Фокин.

- Утром 18 июня он вытолкнул Елену из дома, запихнул в угнанную иномарку и увез в неизвестном направлении, - рассказал корреспондентам КП-Новосибирск источник, близкий к следствию (подробнее).

«Она молила полицию: «Спасите!»: омоновец угнал машину и похитил на ней свою бывшую – известную бегунью

— Ярослав ездил в командировки - в горячие точки. В Чечне был. Они были в браке около трех лет, встречались намного дольше, — рассказал КП-Новосибирск брат Елены Сергей Рухляда. — Он ее постоянно избивал! Собственно поэтому она и ушла, не остановили даже дети — у них двое мальчишек. После развода она несколько раз обращалась в полицию, она молила их: «Спасите!». Он не давал ей спокойно жить! Она даже его командиру звонила, чтобы найти на него какую-то управу. Ее постоянно успокаивали: «Хорошо-хорошо, переговорим, уладим вопрос». Вот, уладили... (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU