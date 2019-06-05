«Это уже похоже на диверсию!»: в парке «Семьи» обнаружили плантации конопли
Похоже на флешмоб — теперь в селе Новосибирской области нашли выросшую на центральной площади марихуану.
— На площади Красных партизан в парке «Семьи» в Кыштовском районе выросла конопля, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Это уже не первый подобный случай, когда новосибирцы находят коноплю, которая растет в общественных местах. Так, возле одной из районных администраций Новосибирска прохожие заметили необычный цветник: кустики канабиса взошли на клумбах, предназначенных для цветов.
Пользователи соцсетей относятся к этому с юмором, отмечая, что это уже становится флешмобом:
— Это уже похоже на диверсию!
— Сибирская пальма.
— Нормальный такой газон.
— Похоже, у нас вся область в одном и том же месте грунт берет.
— Смех, конечно, смехом, но куда смотрят власти!? И название — парк «Семьи», — переживают некоторые.
Власти, в свою очередь, заявили, что взяли ситуацию с разросшимся наркосодержащим растением на контроль и собираются уничтожать незаконные посевы конопли.
ИСТОЧНИК KP.RU