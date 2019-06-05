«Это уже похоже на диверсию!»: в парке «Семьи» обнаружили плантации конопли

СЕГОДНЯ 05:20 2019-06-05T05:20:03+03:00

В Новосибирской области нашли еще одну клумбу конопли - теперь в семейном парке. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В семейном парке под Новосибирском вместо газона взошла конопля

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Похоже на флешмоб — теперь в селе Новосибирской области нашли выросшую на центральной площади марихуану.

— На площади Красных партизан в парке «Семьи» в Кыштовском районе выросла конопля, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Это уже не первый подобный случай, когда новосибирцы находят коноплю, которая растет в общественных местах. Так, возле одной из районных администраций Новосибирска прохожие заметили необычный цветник: кустики канабиса взошли на клумбах, предназначенных для цветов.

Пользователи соцсетей относятся к этому с юмором, отмечая, что это уже становится флешмобом:

— Это уже похоже на диверсию!

— Сибирская пальма.

— Нормальный такой газон.

— Похоже, у нас вся область в одном и том же месте грунт берет.

— Смех, конечно, смехом, но куда смотрят власти!? И название — парк «Семьи», — переживают некоторые.

Власти, в свою очередь, заявили, что взяли ситуацию с разросшимся наркосодержащим растением на контроль и собираются уничтожать незаконные посевы конопли.

ИСТОЧНИК KP.RU