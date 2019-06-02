«Ветром надуло»: возле администрации Кировского района взошла конопля

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-02T10:17:53+03:00

Новосибирцы сделали фото с клумб, мимо которых ходят чиновники. Там вместо цветов зеленеет марихуана

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Возле одной из районных администраций Новосибирска прохожие заметили необычный цветники: кустики канабиса взошли на клумбах, предназначенных для цветов.

— Вот такие интересные растения были обнаружены на клумбе у администрации Кировского района, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи с юмором отнеслись к увиденному. Вот что они пишут:

— Это с окна, наверняка, выкинули.

— Ветром надуло, — шутят комментаторы.

— Теперь понятно, как принимают законы, — язвят в интернете.

— Чиновник — секретарше: «Леночка, принеси-ка нам что-нибудь к чаю с грядки!

— На посту ДПС Академгородка несколько лет назад, когда он еще функционировал, прям вдоль фасада в клумбе росла жирная грядка канабиса, было заметно, что это не стихийно проросший сорняк, а рукотворно культивированная порода, посаженная ровными рядами!

В соцсетях также отмечают, что ранее, похожую ситуацию встретили в Камне-на-Оби в Алтайском крае, где у памятника Ленина взошли поля конопли. Алтайские чиновники тогда попытались оправдаться: семена взошедших растений были завезены с грунтом. Может, и в Новосибирске также?

— У администраций челендж, — юморят подписчики.

Конопля возле администрации стала поводом для шуток в соцсетях.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU