«Ветром надуло»: возле администрации Кировского района взошла конопля
Возле одной из районных администраций Новосибирска прохожие заметили необычный цветники: кустики канабиса взошли на клумбах, предназначенных для цветов.
— Вот такие интересные растения были обнаружены на клумбе у администрации Кировского района, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Пользователи с юмором отнеслись к увиденному. Вот что они пишут:
— Это с окна, наверняка, выкинули.
— Ветром надуло, — шутят комментаторы.
— Теперь понятно, как принимают законы, — язвят в интернете.
— Чиновник — секретарше: «Леночка, принеси-ка нам что-нибудь к чаю с грядки!
— На посту ДПС Академгородка несколько лет назад, когда он еще функционировал, прям вдоль фасада в клумбе росла жирная грядка канабиса, было заметно, что это не стихийно проросший сорняк, а рукотворно культивированная порода, посаженная ровными рядами!
В соцсетях также отмечают, что ранее, похожую ситуацию встретили в Камне-на-Оби в Алтайском крае, где у памятника Ленина взошли поля конопли. Алтайские чиновники тогда попытались оправдаться: семена взошедших растений были завезены с грунтом. Может, и в Новосибирске также?
— У администраций челендж, — юморят подписчики.
Конопля возле администрации стала поводом для шуток в соцсетях.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU