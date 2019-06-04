2019-06-04T10:39:34+03:00
Общество

Косить и травить ядами: власти решили бороться с конопляными полями в Новосибирской области

При этом кустики растущей марихуаны нашли и на клумбе возле администрации Кировского района
Надежда ЯРКОВА
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Власти намерены бороться с дикорастущей в Новосибирской области коноплей.Власти намерены бороться с дикорастущей в Новосибирской области коноплей.Фото: Даба ДАБАЕВ
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В понедельник, 3 июня в правительстве на заседании антинаркотической комиссии в Новосибирской области, которую провел заместитель Губернатора Сергей Нелюбов,

обсудили проблемы касающиеся уничтожения незаконных посевов конопли. А также назвали районы, где больше всего растет конопли.

На встрече отметили, что под контролем районных антинаркотических комиссий в прошлом году было уничтожено 743,7 гектаров дикорастущей конопли. В основном дикорастущее растение уничтожают агротехническими способами: глубокой зяблевой вспашкой, либо скашиванием, либо химической обработкой растений гербицидами.

— В 2018 году во всех районах области было выявлено 771,5 га дикорастущей конопли. Больше всего конопляных полей встречалось в Краснозерском, Куйбышевском, Каргатском, Колыванском, Сузунском и Тогучинском районах, — рассказали в пресс-службе Правительства НСО.

В ведомстве отметили, что за прошлый год правоохранители изъяли из оборота более 500 килограммов наркотиков. Из них 44% составила марихуана.

— При этом наркотики были сделаны из конопли, выращенной в Новосибирской области, — отметил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области Иван Литус.

Всем главам районов и городских округов поручили регулярно проводить работы по профилактике, выявлению и уничтожению наркотических растений. Кроме того, на заседании рассмотрели вопрос о мерах, принимаемых в Новосибирской области по организации выявления наркопотребителей, медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также лечению и медицинской реабилитации больных наркоманией.

Напомним, недавно мы писали, что возле одной из районных администраций Новосибирска прохожие заметили необычный цветники: кустики канабиса взошли на клумбах, предназначенных для цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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