«Прихватило сердце»: задержанный экс-глава клиники Мешалкина попал из СИЗО в больницу

СЕГОДНЯ 12:13 2019-06-04T12:16:49+03:00

Его госпитализировали в первую городскую клиническую больницу

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Александр Караськов, бывший руководитель клиники Мешалкина, госпитализирован в Городскую клиническую больницу № 1 в Новосибирске. Эту информацию подтвердили в медицинском учреждении, не раскрывая подробностей диагноза.

— Да, действительно Александр Караськов госпитализирован, — сообщили в больнице.

— «Стало плохо с сердцем в СИЗО уже, не смертельно», — рассказал «КП» источник.

Вчера сотрудники управления ФСБ задержали экс-главу клиники Мешалкина вместе с супругой Ириной Бойцовой. Она работала в том же лечебном центре замдиректором по организационно-клинической работе.

Как сообщили «Комсомолке» источники, Караськова подозревают в присвоении или растрате средств. Вопрос о мере пресечения в суде пока не рассмотрен, эта проблема пока отложена.

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Бывший глава новосибирской клиники имени Мешалкина Александр Караськовпопал под уголовное дело. Вместе с ним — его супруга Ирина Бойцова, занимавшая пост замдиректора по организационно-клинической работе. Их задержали сотрудники местного УФСБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU