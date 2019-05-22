2019-05-22T09:46:11+03:00
Общество

Безграничный цинизм! Коммунальщики, из-за которых в яме утонули дети, обвинили в трагедии… самих погибших

Не желая платить по иску 3 миллиона рублей, ответчики подготовили в суд жалобу. В ней расписали, что виноваты дети и их мать
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Коммунальщики обвинили в гибели детей... самих детей.Коммунальщики обвинили в гибели детей... самих детей.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Коммунальная контора из Колывани пытается избавиться от гражданского иска в 3 миллиона рублей. Напомним, такую сумму МУП «Коммунальное хозяйство» должно выплатить Людмиле Кузьминой. Ее дети погибли в наполненной водой яме, ее забыли зарыть работники. А дети не увидели из-за снега.

«Деньги не принципиальны, я просто хочу наказать» - мать, потерявшая детей из-за коммунальщиков, уменьшила сумму иска. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Ответчики обжаловали решение суда, и их жалоба есть в распоряжении «Комсомольской правды»-Новосибирск». Вот – некоторые фрагменты:

«…при рассмотрении спора не были исследованы в достаточной степени обстоятельства грубой неосторожности со стороны погибших детей…»

«Истец осознавала, что могут наступить отрицательные последствия и безразлично к ним относилась»

«Истец очевидно и самонадеянно переложила ответственность за безопасность детей на самих детей, что является доказательством умысла потерпевшего»

Кроме этого, коммунальщики жалуются, что суд не учел материальное положение предприятия-ответчика: «решение о взыскании трех миллионов рублей компенсации морального вреда ставить его в крайне неблагоприятные условия как единственного предприятия, обеспечивающего коммунальные услуги водоснабжения».

«Безграничный цинизм и полная юридическая безграмотность» - адвокат прокомментировал позицию коммунальщиков. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Адвокат Дмитрий Смышляев, который поддерживает потерявшую детей мать, назвал жалобу циничной и юридически безграмотной. Вот, как, в частности, он прокомментировал материальные проблемы МУП «Коммунальное хозяйство».

- По закону, учитывается финансовое положение, только если ответчиком является гражданское лицо, а не юридическое. И вот в данном случае впору прокуратуре проверить причины нерентабельности бюджетного предприятия, а не суду решать вопрос о его финансовом состоянии.

Областной суд должен рассмотреть жалобу 23 мая. А уголовное наказания для виновников трагедии, напомним, уже определено.

«Да это курорт!» Адвокат объяснил, почему наказание за гибель детей будет мягким. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» 98,3 FM

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ИСТОЧНИК KP.RU

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