Три миллиона рублей за погибших детей: в Колывани прошел суд по делу о братьях, утонувших в коммунальной яме
С колыванских коммунальщиков взыщут три миллиона рублей за гибель детей. Рассчитывать будут не конкретные сотрудники, а сама контора – МУП «Коммунальное хозяйство».
Напомним, прошлой зимой в рабочем поселке погибли дети. Школьник забрал брата из детского сада, и когда ребятишки возвращались домой, утонули в оставленной коммунальщиками яме с водой.
Двое виновных получили приговоры, а теперь суд рассматривал гражданский иск. Адвокат Дмитрий Смышляев настаивал на сумме в 10 миллионов рублей. А коммунальщики попытались избежать иска.
«Деньги не принципиальны, я просто хочу наказать» - мать, потерявшая детей из-за коммунальщиков, уменьшила сумму иска. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
- Гибель детей произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы, - прозвучала на суцде позиция ответчика.
Суд определили: взыскать 3 миллиона.
- Ответчик отвратительно себя вел. Чепуху нес, что виноваты все, но только не они, - сказала Людмила Кузьмина Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». Женщина, потерявшая детей, обжаловать решение суда не намерена.
«Да это курорт!» Адвокат объяснил, почему наказание за гибель детей будет мягким. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» 98,3 FM
ИСТОЧНИК KP.RU
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