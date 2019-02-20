Три миллиона рублей за погибших детей: в Колывани прошел суд по делу о братьях, утонувших в коммунальной яме

СЕГОДНЯ 09:04 2019-02-20T09:06:38+03:00

Людмила Кузьмина не будет обжаловать решение суда. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Потерявшая сыновей Людмила Кузьмина сказала, что обжаловать решение не будет

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С колыванских коммунальщиков взыщут три миллиона рублей за гибель детей. Рассчитывать будут не конкретные сотрудники, а сама контора – МУП «Коммунальное хозяйство».

Напомним, прошлой зимой в рабочем поселке погибли дети. Школьник забрал брата из детского сада, и когда ребятишки возвращались домой, утонули в оставленной коммунальщиками яме с водой.

Двое виновных получили приговоры, а теперь суд рассматривал гражданский иск. Адвокат Дмитрий Смышляев настаивал на сумме в 10 миллионов рублей. А коммунальщики попытались избежать иска.

«Деньги не принципиальны, я просто хочу наказать» - мать, потерявшая детей из-за коммунальщиков, уменьшила сумму иска. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- Гибель детей произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы, - прозвучала на суцде позиция ответчика.

Суд определили: взыскать 3 миллиона.

- Ответчик отвратительно себя вел. Чепуху нес, что виноваты все, но только не они, - сказала Людмила Кузьмина Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». Женщина, потерявшая детей, обжаловать решение суда не намерена.

«Да это курорт!» Адвокат объяснил, почему наказание за гибель детей будет мягким. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» 98,3 FM 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU