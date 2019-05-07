2019-05-07T09:47:56+03:00
Общество

Ленина за Сталина: светская львица одобрила памятник вождю в Новосибирске

Известная писательница и предпринимательница назвала Иосифа Виссарионовича «великим человеком»
Виктория МИНАЕВА
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Лена Ленина прилетает из Парижа в Новосибирск, ее визит совпадает с открытием памятника Сталину. Фото: https://www.instagram.com/lenaleninaofficial/Лена Ленина прилетает из Парижа в Новосибирск, ее визит совпадает с открытием памятника Сталину. Фото: https://www.instagram.com/lenaleninaofficial/
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Лена Ленина, писательница и предпринимательница, прилетает в День Победы в Новосибирск. Светская львица собирается почтить память своих предков, принять участие в шествии Бессмертного полка. Ее приезд совпадает с открытием бюста Сталина. Уж сколько споров было вокруг него! Общественники несколько лет добивались установки памятника Сталину, а чиновники выступали против. Главный аргумент — бюст расколет общество. Споры в итоге закончились ничьей. Памятник поставят, но не в людном месте — на территории обкома КПРФ по адресу: улица Большевистская, 29. Лена Ленина выступила в защиту этой идеи.

— Я не жила при Сталине, но мама рассказывала, как рыдала ее мать, когда он умер, — рассказала Лена Ленина. — Сталин — великий человек в истории. Для кого-то, как для моей доброй бабушки, хороший, для кого-то плохой, а для кого-то ужасный. Для меня он — часть истории моей страны и я за то, чтобы не затирать ее постыдно, а смело смотреть в глаза. Памятнику. Даже если это глаза тирана. Наши дети должны знать историю и должны уметь отличать хорошее от плохого. В их образовании должны быть и страшные сказки, а не только веселые. Душа России формировалась в тех страданиях и памятник Сталину станет напоминанием о них. Нельзя позволить нашим потомкам о них забыть!

Напомним, за три года споров вокруг памятника инициативная группа своими силами собрала полтора миллиона рублей. Сам бюст давно готов. Кроме того, заложен фундамент под мраморный подиум. Земельный участок, который примыкает к территории и который будет озеленен, обнесен профнастилом.

— Надписи, которые будут на гранитной плите, обошлись нам в два раза дороже, поэтому сейчас не хватает на бронзовый орден Победы, нужно 20 тысяч рублей, — признавался «КП» инициатор установки бюста Алексей Денисюк.— Но даже если вдруг мы не соберем необходимую сумму, то вложим свои, ведь торжественное открытие намечено на 9 мая - День Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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