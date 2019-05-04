2019-05-04T13:52:56+03:00
Общество

Осталось собрать 20 тысяч на орден: в Новосибирске 9 мая откроют памятник Сталину

Появится скульптура на улице Большевистской, 29, а вот время открытия пока неизвестно
Ульяна ДЖАНКОВА
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Так будет выглядить памятник Сталину, когда строители закончат все работы. Фото: соцсети.Так будет выглядить памятник Сталину, когда строители закончат все работы. Фото: соцсети.
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На территории обкома КПРФ (по улице Большевистской, 29) уже построена кирпичная стена с колоннами высотой 3,5 метра: на ее фоне будет установлен памятник. Монумент тоже уже готов. Кроме того, заложен фундамент под мраморный подиум. Земельный участок, который примыкает к территории и который будет озеленен, обнесен профнастилом.

- Надписи, которые будут на гранитной плите, обошлись нам в два раза дороже, поэтому сейчас не хватает на бронзовый орден «Победа»: нужно 20 тысяч рублей, - пояснил представитель инициативной группы Алексей Денисюк.- Но даже если вдруг мы не соберем необходимую сумму, то вложим свои, ведь торжественное открытие намечено на 9 мая – День Победы. По времени еще думаем: скорее всего, вечером в промежутке с 16.00 до 18.00, когда все официальные мероприятия уже будут проведены.

За три года инициативная группа своими силами собрала полтора миллиона рублей. Быть монументу или нет, в Новосибирске обсуждали десять лет. Когда было дано добро, возник новый вопрос: где установить памятник. В интернете на странице мэрии Новосибирска горожане высказывались о том, что думают о каждой из площадок: общественники просили установить памятник или у Дома офицеров, или на площади Сибиряков-Гвардейцев, либо в сквере Ефремова. В итоге худсовет рекомендовал сталинистам установить памятник на территории обкома КПРФ.

- Надеюсь, мы приняли правильное решение: установить монумент великому полководцу. Примечательно, что в этом году исполняется 140 лет со дня рождения Иосифа Сталина. Невозможно отрицать его колоссальную роль в Великой Победе над фашизмом. Нам важно передать это наследие юным ребятишкам, передать дух нашей истории, чтобы в их душах была гордость за страну, за своих дедов и прадедов, - отметил заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Ренат Сулейманов, выступая перед ветеранами Великой Отечественной войны на праздничном концерте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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