Унизили и лишили сна: участковый просит взыскать 1,2 миллиона с хозяев собаки без намордника

СЕГОДНЯ 20:43 2019-04-29T20:43:42+03:00

Между полицейским и хозяевами животного произошла потасовка. Офицер признан потерпевшим и добивается компенсации

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Новосибирский участковый Евгений Будуква подал иск к хозяевам стаффордширского терьера. С ними у полицейского произошел конфликт минувшей зимой. Напомним, супруги выгуливали собаку без намордника, офицер сделал замечание, а хозяева животного проигнорировали это.

Будуква попытался остановить супругов, те стали сопротивляться, началась потасовка. Следственный комитет признал участкового потерпевшим, а против супругов возбудил дело за оскорбления и насилие к представителю власти.

Теперь хозяевам собаки - Ларисе Кулешовой и Константину Плотникову - грозит уголовное наказание. Кроме этого участковый просит взыскать со своих оппонентов компенсацию. Копия иска есть в распоряжении Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

«Я был подвергнут публичному оскорблению со стороны ответчиков. Также мне были нанесены удары по туловищу, по голове, при которых я испытал физическую боль. Помимо этого я был покусан собакой, принадлежащей ответчикам. В результате нападения собаки получил телесные повреждения в виде укушенных ран кистей рук. В связи с изложенным я испытал физические и нравственные страдания», - говорится в тексте иска.

«Накинулась, ударила по руке, схватила за грудки» - участковый дал показания на суде. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

В исковом заявлении указано, в чем выразились страдания: сильные негативные эмоции и переживания, унижение чести и достоинства, плохое настроение, упадок сил и нарушение сна.

Евгений Будуква просит взыскать с ответчиков 1 миллион 200 тысяч рублей. А также 850 рублей – сумму, которая потребовалась для замены молнии на куртке, испорченной во время потасовки.

«Подчинись и потом жалуйся в прокуратуру» - экс-участковый прокомментировал дело о собаке без намордника. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Напомним, история стала резонансной после заявления дочери обвиняемых супругов. Она написала в интернете, что ее отец-инвалид пострадал от побоев пьяного полицейского. Константин Плотников и Лариса Кулешова по-прежнему утверждают, что так и было. Следственный комитет настаивает на том, что полицейский был трезв, а пьян, напротив, хозяин собаки.

На суде предстоит выступить свидетелям, которые, вероятно, прояснят детали этой истории.

6 мая в утреннем эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» - репортаж с заседания суда. Слушайте программу «Говорит Новосибирск!» с 8 до 10 по местному времени.

Полное видео инцидента с полицейским и хозяевами собаки .

ИСТОЧНИК KP.RU