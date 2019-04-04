Пациент, пиши грамотно: две больницы станут площадками «Тотального диктанта»
В Новосибирске решили дать возможность написать «Тотальный диктант» и тем, кто сейчас находится в больнице.
В Национальном медцентре им.ак. Е.Н. Мешалкина в этом году к акции подключились впервые. Зал клиники рассчитан на 300 человека, а читать текст будет Инна Азарова, старший преподаватель кафедры теории языка и межкультурных коммуникаций НГПУ.
В Новосибирском областном клиническом наркологическом диспансере текст прочтет Людмила Абзаева, учитель русского языка, поэт.
В акции смогут принять участие не только пациенты, но и медперсонал. Но обе площадки закрыты для посторонних желающих.
Напомним, что в этом году «Тотальный диктант» пройдет 13 апреля. В Новосибирск приехало сразу несколько знаменитостей. Но места на площадках, где они будут диктовать тексты очень быстро закончились.
ИСТОЧНИК KP.RU