2019-04-04T10:39:29+03:00
Общество

Пациент, пиши грамотно: две больницы станут площадками «Тотального диктанта»

Они закрыты для посторонних посетителей
Александра БРУНЯ
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В Новосибирске решили дать возможность написать «Тотальный диктант» и тем, кто сейчас находится в больнице.В Новосибирске решили дать возможность написать «Тотальный диктант» и тем, кто сейчас находится в больнице.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В Новосибирске решили дать возможность написать «Тотальный диктант» и тем, кто сейчас находится в больнице.

В Национальном медцентре им.ак. Е.Н. Мешалкина в этом году к акции подключились впервые. Зал клиники рассчитан на 300 человека, а читать текст будет Инна Азарова, старший преподаватель кафедры теории языка и межкультурных коммуникаций НГПУ.

В Новосибирском областном клиническом наркологическом диспансере текст прочтет Людмила Абзаева, учитель русского языка, поэт.

В акции смогут принять участие не только пациенты, но и медперсонал. Но обе площадки закрыты для посторонних желающих.

Напомним, что в этом году «Тотальный диктант» пройдет 13 апреля. В Новосибирск приехало сразу несколько знаменитостей. Но места на площадках, где они будут диктовать тексты очень быстро закончились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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