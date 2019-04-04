2019-04-04T06:47:01+03:00
Общество

Не видать вам Познера и Макаревича: места на Тотальный диктант с либеральными «диктаторами» в Новосибирске закончились

Многих горожан возмутил выбор чтецов. Однако поклонники быстро забронировали площадки, на которых увидят знаменитых гостей
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Места в аудиторию Андрея Макаревича быстро закончились.Места в аудиторию Андрея Макаревича быстро закончились.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Новосибирске ожидается целый десант знаменитостей, готовых прочесть для горожан текст Тотального диктанта. Гости будут диктовать фрагменты из произведения Павла Басинского.

«Почему-то к нам отъявленных русофобов послали» - слушатели прокомментировали выбор чтецов Тотального диктанта. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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-В НГУ - журналист и телеведущий Владимир Познер, в НГУАДИ — музыкант и продюсер Андрей Макаревич, в кинотеатре «Победа» — писатель и критик Дмитрий Быков, - сообщили организаторы акции.

Выбор персон вызвал шквал споров. В эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» многие слушатели возмутились выбором таких персон. Некоторые считают, что выбор был ориентирован именно на либеральных деятелей.

Несмотря на критику, места на площадках со знаменитостями быстро закончились. На сайте «Тотального диктанта» уже закончилась регистрация в аудитории в Познером, Макаревичем и Быковым.

Кстати, быстро закончились места и в аудиториях с известными новосибирцами. Например, площадки, где диктовать текст будут игрок хоккейной «Сибири» Егор Миловзоров, игрок КВН Владимир Руднев, историк Сергей Куликов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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