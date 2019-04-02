Либеральные диктаторы: Андрей Макаревич и Владимир Познер прочтут «Тотальный диктант» в Новосибирске

СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-02T12:47:15+03:00

К Андрею Макаревичу у новосибирцев, судя по комментариям в соцсетях, отношение неоднозначное. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Традиционная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» пройдет в этом году 13 апреля. Организаторы рассказали какие сюрпризы ждут участников.

— В Новосибирске будет большой список звездных диктаторов. В НГУ одним из них будет журналист и телеведущий Владимир Познер, в НГУАДИ — музыкант и продюсер Андрей Макаревич, в кинотеатре «Победа» — писатель и критик Дмитрий Быков, — рассказали организаторы.

В этом году текст будет в детективном жанре. Его автором стал писатель, литературовед Павел Басинский. Он прочтет диктант в столице акции этого года — Таллине.

Регистрация на площадки откроется 3 апреля.

Напомним, что к Андрею Макаревичу у сибиряков отношение неоднозначное. Артист должен выступить в Новосибирске 14 апреля в спектакле по мотивам «Истории солдата». Такая новость вызвала резкую критику со стороны новосибирцев:

— Он хочет получить денег с людей, которых ненавидит, — отреагировали люди в соцсетях.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

79 стран примут участие в акции

3100 площадок «Тотального диктанта» будут работать в этом году по всему миру

376 — в Москве

116 — в Санкт-Петербурге

75 — в Новосибирске

ИСТОЧНИК KP.RU