Либеральные диктаторы: Андрей Макаревич и Владимир Познер прочтут «Тотальный диктант» в Новосибирске
Традиционная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» пройдет в этом году 13 апреля. Организаторы рассказали какие сюрпризы ждут участников.
— В Новосибирске будет большой список звездных диктаторов. В НГУ одним из них будет журналист и телеведущий Владимир Познер, в НГУАДИ — музыкант и продюсер Андрей Макаревич, в кинотеатре «Победа» — писатель и критик Дмитрий Быков, — рассказали организаторы.
В этом году текст будет в детективном жанре. Его автором стал писатель, литературовед Павел Басинский. Он прочтет диктант в столице акции этого года — Таллине.
Регистрация на площадки откроется 3 апреля.
Напомним, что к Андрею Макаревичу у сибиряков отношение неоднозначное. Артист должен выступить в Новосибирске 14 апреля в спектакле по мотивам «Истории солдата». Такая новость вызвала резкую критику со стороны новосибирцев:
— Он хочет получить денег с людей, которых ненавидит, — отреагировали люди в соцсетях.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
79 стран примут участие в акции
3100 площадок «Тотального диктанта» будут работать в этом году по всему миру
376 — в Москве
116 — в Санкт-Петербурге
75 — в Новосибирске
ИСТОЧНИК KP.RU