«Он хочет получить денег с людей, которых ненавидит»: новосибирцы призывают бойкотировать выступление Макаревича

СЕГОДНЯ 08:57 2019-03-01T09:05:51+03:00

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Выступление Андрея Макаревича в Новосибирске назначено на 14 апреля: он исполнит роль солдата в музыкальном спектакле по мотивам «Истории солдата» Игоря Стравинского. Покажут постановку в рамках VI Транссибирского Арт-Фестиваля: компанию музыканту на сцене составит Владимир Познер.

- Мне страшно интересно было работать над этим спектаклем. Бешеный коктейль: музыка Стравинского (ведь не было бы современного джаза и рок-н-ролла без Стравинского!), сказка Афанасьева в блестящем стихотворном переложении Михаила Успенского, отчего она вдруг оказалась написанной сегодня и про сегодня! Да, и компания «действующих лиц» отличная, - цитируют Макаревича в официальном пресс-релизе.

Вот только судя по откликам на «Яндекс. Район», новосибирцы от перспективы увидеть этот спектакль не в восторге:

- Не поняла, а зачем в моем городе Макаревич концерты давать собрался? Деньги кончились, бедненький? Мы же тут «быдло» по его словам. Вот ведь беспринципный Иуда, - одни припоминают музыканту стих про быдло, вранье и вонь, скандал из-за которого грянул в 2015 году.

- Надо требовать отмены концерта, полный бойкот, - солидарны с ними другие.

- Он хочет получить денег с людей, которых ненавидит, - пишут третьи.

К слову, билеты на сам спектакль стоят недешево – от 3000 до 4500 рублей. Так что гонорар у Макаревича будет немаленький.

ИСТОЧНИК KP.RU