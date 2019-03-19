Русская Барби обидела своей шуткой белорусов

СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-19T16:16:35+03:00

Юля решила пошутить, но ее юмор понравился не всем. Фото: https://www.instagram.com/pink_huink/

Юлия Кригер решила поюморить о новом ухажере, а в итоге нарвалась на шквал критики

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Новосибирская блондинка Юлия Кригер стала русской Барби с подачи британских журналистов: очень уж кукольные черты лица девушки напоминали им знаменитую игрушку. После их статьи Юля проснулась знаменитой: тысячи подписчиков не скупились на комплименты сибирячке, мужчины звали ее замуж. Но свою личную жизнь русская Барби не комментировала, а в одном из своих постов решила пошутить в ответ на надоевшие вопросы о женихе:

- Ребят, за мной ухаживает белорус. Где купить духи с запахом картофеля? – написала Юлия в соцсетях.

Вот только многие подписчики юмор девушки не оценили, и на Юлю обрушился шквал критики:

- Картофельные феромоны, - повеселились одни.

- Обваляйте себя в крахмале для начала, - уже куда жестче написали другие. – Или тертой картошкой намажьтесь.

- Юля, я частично белоруска. Нет у нас такой тенденции - пахнуть картошкой, - обратились к девушке третьи.

- Блеснула чувством юмора, - раскритиковали Юлю четвертые.

- Девушка, вам не духи надо искать, а пластического хирурга, - посоветовали Барби пятые.

Кстати, сама Юлия и не скрывает, что ее формы – результат работы медиков: операция обошлась ей в 200 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/664438" frameborder="0"></iframe> Болезнь куклы.Русской Барби так увлеклась погоней за красотой, что ей советуют лечится от анорексии

ИСТОЧНИК KP.RU